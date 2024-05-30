南亞科推進新製程 優化成本

南亞科（2408）製程能力大躍進，助攻成本持續下降。南亞科總經理李培瑛昨（29）日在股東會上表示，目前10奈米第二世代（1B）製程技術有三顆產品正在試產之際，同步設計開發四顆產品，包括16Gb DDR5的微縮版、16Gb LPDDR4、16Gb LPDDR5以及4Gb DDR3，將逐步進入試產。

李培瑛強調，南亞科每個世代都持續以30%的位元提升速度前進，現階段已進入1B製程技術，年底也將試產1C製程，會更具成本效益，而DDR5預期今年下半年小量試產，明年會顯著放量，搶攻PC與伺服器市場。

南亞科董事長吳嘉昭強調，1B製程產品是南亞科今年拓展重點，除8Gb／4Gb DDR4推廣至PC及良祼晶（KGD）應用市場，16Gb DDR5則優先在PC和伺服器應用等主流市場建立實績。

吳嘉昭透露，南亞科今年將同步開發矽穿孔（TSV）製程技術，未來結合DDR5微縮版與TSV製程做成高容量DRAM模組，以供應伺服器市場需求。