台灣IC設計產業能量強勁 全球矚目

人工智慧（AI）市場需求持續看增，讓IC設計服務、高速傳輸、手機晶片等相關業者出名，包括聯發科（2454）等台灣IC界業者開始讓海外投資者注目。業界解讀，台灣IC設計業成功在這波美中科技對抗戰當中成為得利的一方，讓全球發現台灣IC設計能量強勁。

據了解，過去海外投資者對於半導體產業關注度並不高，僅聚焦全球市占率極高的台積電、日月光投控等半導體生產業者，但近年來美中科技戰延燒，美國連番的管制讓全球發現半導體產業除了有極大重要性，更意識到台灣在IC設計產業研發能量強大。

舉例來說，祥碩發行海外存託憑證（GDS）成功籌資3.3億美元並在盧森堡交易所掛牌，加上先前世芯私募案獲得亞馬遜AWS的5.35億元注資，聯發科目前海外股東持股比重已經上升到六成，明顯高於十年前的40-50％左右比重，都顯示海外投資者愈來愈看重台灣IC設計產業。

隨著生成式AI技術的發展，雲端服務大廠搶占AI算力市占率的同時，掀起AI伺服器新商機，更讓客製化晶片需求大幅增加，台灣的IC設計服務業者被北美雲端服務大廠相中，成為其伺服器客製化CPU的重要合作夥伴，使世芯、創意、智原，甚至是正在布局客製化處理器晶片市場的聯發科、聯詠、瑞昱都有望受惠。

隨著AI算力增加、傳輸資料量大增的同時，高速傳輸晶片儼然成為資料傳輸頻寬大小的重要關鍵。業界表示，除了本次GDS募集3.3億美元的祥碩之外，創惟、威鋒未來亦有機會切入相關市場，搶占這波商機。