快訊

教長鄭英耀：118課綱事實上不存在 不應為修而修

午後注意雷雨 周末鋒面重回台灣恐劇烈天氣又降溫

美債殖利率走升抵消輝達助力 道瓊重挫411點

台灣IC設計產業能量強勁 全球矚目

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

人工智慧（AI）市場需求持續看增，讓IC設計服務、高速傳輸、手機晶片等相關業者出名，包括聯發科（2454）等台灣IC界業者開始讓海外投資者注目。業界解讀，台灣IC設計業成功在這波美中科技對抗戰當中成為得利的一方，讓全球發現台灣IC設計能量強勁。

據了解，過去海外投資者對於半導體產業關注度並不高，僅聚焦全球市占率極高的台積電、日月光投控等半導體生產業者，但近年來美中科技戰延燒，美國連番的管制讓全球發現半導體產業除了有極大重要性，更意識到台灣在IC設計產業研發能量強大。

舉例來說，祥碩發行海外存託憑證（GDS）成功籌資3.3億美元並在盧森堡交易所掛牌，加上先前世芯私募案獲得亞馬遜AWS的5.35億元注資，聯發科目前海外股東持股比重已經上升到六成，明顯高於十年前的40-50％左右比重，都顯示海外投資者愈來愈看重台灣IC設計產業。

隨著生成式AI技術的發展，雲端服務大廠搶占AI算力市占率的同時，掀起AI伺服器新商機，更讓客製化晶片需求大幅增加，台灣的IC設計服務業者被北美雲端服務大廠相中，成為其伺服器客製化CPU的重要合作夥伴，使世芯、創意、智原，甚至是正在布局客製化處理器晶片市場的聯發科、聯詠、瑞昱都有望受惠。

隨著AI算力增加、傳輸資料量大增的同時，高速傳輸晶片儼然成為資料傳輸頻寬大小的重要關鍵。業界表示，除了本次GDS募集3.3億美元的祥碩之外，創惟、威鋒未來亦有機會切入相關市場，搶占這波商機。

AI IC設計 晶片

延伸閱讀

祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價 於盧森堡證券交易所掛牌

00935、0052…新舊科技ETF該怎麼買？「黃仁勳旋風」AI浪潮還沒結束！

全民權證／聯發科 兩檔鍍金

聯電（2303）客戶回籠「股價終於漲了」 網曝：被黃仁勳帶飛的

相關新聞

三星6月7日罷工 衝擊半導體鏈…台廠可望受惠

南韓科技大廠三星電子工會決定六月七日發動公司有史以來第一次罷工，儘管未詳述罷工多久，但記憶體通路商及業者正屏息關注事件發...

6年前走進張忠謀辦公室 台積電開關鍵戰役！如何挺過地緣政治危機 劉德音獨家告白

他是台積電董事長，兩岸三地最大市值企業的領導人，全球科技產業動見觀瞻的聚光焦點。去年，台積電營收達到2.16兆元，比起2018年他接任董事長時增加逾109%；去年台積電每股獲利來到32元以上，比6年前成長超過138%；而如今台積電22.49兆元的市值，則比6年前成長2.79倍。

三星產品、訂單 出貨受影響

台積電和三星晶圓代工競爭態勢持續，但業界指出，有別台積電的純晶圓代工模式不和客戶競爭，三星集團以ＩＤＭ模式發展，自家晶圓...

三星工會喊罷工台廠得利 南亞科、群聯、威剛受惠

南韓科技巨頭三星電子將爆發歷來首次大規模罷工，高達兩成、總數2.8萬名員工有意暫停生產工作。三星在全球半導體業舉足輕重，...

分析師觀察 公司競爭力低迷 三星員工挫折

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

美對陸板卡課稅 下月徵收25%關稅 台廠迎轉單

業界認為，台灣板卡與機殼廠掌握非大陸製造產能優勢，有望迎來轉單，華擎、微星、技嘉、麗臺、旭品等，都將受惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。