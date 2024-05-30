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預期AI推升用量、產能排擠效應 南亞科：DRAM應用全面復甦

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科董事長吳嘉昭。 記者李孟珊／攝影
南亞科董事長吳嘉昭。 記者李孟珊／攝影

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（29）日舉行股東會，董事長吳嘉昭高喊消費性電子、網通、工控、車用、手機、PC、伺服器等七大類DRAM應用全面復甦，公司並看好AI應用驅動DRAM用量驚人，以及主要供應商產能排擠效應，將帶動DRAM報價持續上揚，「下半年機會增加很多」，營運喊衝。

南亞科向來秉持台塑集團穩健、保守的營運理念，不說大話，吳嘉昭釋出相當正向的展望，法人認為「DRAM全線復甦時代」態勢確立，看好南亞科6月單月有望開始賺錢，第3季單季轉盈機會大增。

吳嘉昭指出，DRAM是進入智慧世代，讓所有電子產品智慧化的關鍵零組件，隨著5G及AI的發展，將持續帶動DRAM需求增長。

吳嘉昭分析，雲端服務業者正大量投資AI伺服器，其他企業客戶端同步增加通用型伺服器採購，帶動整體伺服器出貨可望顯著成長，較高毛利的高容量DDR5模組出貨也攀升。

另外，手機導入AI功能同步推升DRAM搭載量增加；PC方面，隨著整體出貨量經歷過去二年的衰退期之後，當下庫存已回到正常，今年有望在軟硬體規格升級刺激下，拉升換機熱潮，進而推升PC市況恢復成長。

南亞科總經理李培瑛分析，隨著三星、SK海力士、美光等三家國際記憶體大廠將產能大量朝高頻寬記憶體（HBM）與DDR5挪移，常規產品如DDR4市場將逐季好轉，價格也會逐季改善。

同時，南亞科自家DDR5產品有機會於年底前貢獻營收，全力搶攻PC及伺服器市場。

李培瑛強調，當下有兩大關鍵因素助攻DRAM景氣，首先是三大原廠在去年底開始減產，減產效果已陸續顯現。其次是DRAM作為生成式AI有效發揮效能關鍵零組件，輝達H100／GB200 都搭載HBM，原廠為因應相關需求，將資源投入在HBM上，有利於產業庫存去化的節奏。

DRAM 伺服器 南亞科

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