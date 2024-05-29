挖瞪來啦！黃仁勳著迷的美食連鎖 這商圈「2愛店」成來台必訪

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日才剛替美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」進行開球，隔（26）日晚間就飛抵台北，更被民眾多次目擊現身街頭品嘗美食、而28日喜愛逛街的他，中午就帶著家人出沒於中山區的「四平陽光商圈」，探訪2家自己口袋名單愛店，當日他除品嘗最愛的「豬腳」外，也走進熟識的蜜餞攤，與老闆娘親切打招呼喊「挖瞪來啦！」其親切作派，也獲大批民眾夾道歡迎。

據台北市市場處資料顯示，該商圈已擁有四十多年的歷史，商圈位處伊通街與松江路之間，不同於其他商圈，這裡白天為徒步區，而該商圈多年來由於地域性的關係，逐漸形成精品百貨街風格獨具的經營型態，而販售的對象多以女性上班族居多，遂有「女人街」之稱。並且由於整條街道都屬徒步區，不僅有舒適的購物環境，且還設置有露天咖啡座，提供民眾歇息之用，連有AI教父之稱的黃仁勳，每次回台都一定會前往走走。

據悉，黃仁勳將於6月2日在台大體育館舉行「AI生態系統發展」的主題演講，而他此次提前一周搭機抵達台灣，也發揮自己美食饕客的本性，四處的走訪愛店，事實上，他自從26日抵台以來，已經連續出沒於川菜館「花娘小館」以及知名湯包店「犂園湯包館」，期間他不僅大展親切作派，大方接受與民眾的合影要求，面對民眾的熱情也都微笑的逐一回應。

此外，黃仁勳每次返台一定都會跑到四平陽光商圈內「富霸王豬腳」，點一份令自己難以忘懷的美味豬腳來細細品嘗，而黃仁勳也曾說過，該店的豬腳口感軟糯，充滿膠質，肉質細嫩卻不油，滷汁清甜而不膩，因此也成為自己每次回台，無論如何都一定要擠出時間，前來品嚐的美食，而該店平時就有大批人潮擁戴，在爆紅後更是連外帶便當都一份難求，可見其坐擁龐大的人氣。