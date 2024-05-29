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AI星光熠熠！黃仁勳、張忠謀、林百里同框 三大巨頭攜手逛夜市
29日晚上的寧夏夜市，AI星光熠熠！輝達NVIDIA創辦人黃仁勳這次來台再度大啖台灣美食，29日晚上更是破天荒，攜手台積電（2330）創辦人張忠謀、廣達（2382）創辦人林百里，一起逛夜市，而逛的就是他每次回台必到的寧夏夜市。
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳26日抵台後，除忙於公務，還化身臺灣大使，趁機大啖夜市美食，繼28日出沒中山區四平陽光商圈後，除了造訪名店富霸王豬腳，還走進譽展蜜餞行採買。不過，說起他最愛的夜市恐怕非寧夏夜市莫屬。今天晚上更是陣容更是史上最豪華，身價上兆的台灣科技巨擘同行，包含台積電創辦人張忠謀、廣達創辦人林百里，吸引大批民眾圍觀。
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