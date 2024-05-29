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黃仁勳又逛台北知名夜市 今晚「加碼」帶上張忠謀夫婦

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

獨／黃仁勳又逛台北知名夜市 這次還帶上張忠謀夫婦一起

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達創辦人暨執行長黃仁勳，帶台積電創辦人張忠謀夫婦逛寧夏夜市。照片/台北市寧夏夜市觀光協會提供
輝達創辦人暨執行長黃仁勳，帶台積電創辦人張忠謀夫婦逛寧夏夜市。照片/台北市寧夏夜市觀光協會提供

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台，繼與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦餐敘後，29日晚上又由廣達董事長林百里作東，宴請黃仁勳、張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、富邦董事長蔡明忠夫婦等，在鄒記食舖餐敘。

有趣的是，黃仁勳本人是出名的愛逛台灣夜市，但餐敘結束後，他甚至再「加碼」攜伴，這次連張忠謀夫婦都跟他一起去逛寧夏夜市。

黃仁勳這幾天到處吃美食，都引起大批民眾圍觀，他即將於6月2日下午7點，在台大綜合體育館發表主題演講，分享AI時代如何在全球推動新工業革命，預期屆時也將會有不少產業界大老前往聆聽。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳，帶台積電創辦人張忠謀夫婦逛寧夏夜市。照片/台北市寧夏夜市觀光協會提供
輝達創辦人暨執行長黃仁勳，帶台積電創辦人張忠謀夫婦逛寧夏夜市。照片/台北市寧夏夜市觀光協會提供

張忠謀 董事長 黃仁勳

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