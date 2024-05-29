獨／黃仁勳又逛台北知名夜市 這次還帶上張忠謀夫婦一起

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台，繼與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦餐敘後，29日晚上又由廣達董事長林百里作東，宴請黃仁勳、張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、富邦董事長蔡明忠夫婦等，在鄒記食舖餐敘。

有趣的是，黃仁勳本人是出名的愛逛台灣夜市，但餐敘結束後，他甚至再「加碼」攜伴，這次連張忠謀夫婦都跟他一起去逛寧夏夜市。