經長郭智輝首次會面魏哲家：政府會支持台積電持續投資台灣
經濟部長郭智輝29日下午出席「2024台灣產業併購與轉型論壇」，當場透露他趕赴新竹拜會業者。經濟部與台積電（2330）傍晚證實，郭智輝下午與台積電總裁魏哲家碰面，據了解，郭智輝當面表示，政府會支持台積電持續投資台灣，水電供應也會支持。
據了解，郭智輝與魏哲家會面，在上任前沒約成，於是上任後才拜會，這也是郭智輝上任後首次與魏哲家見面。
據了解，雙方會面近50分鐘，因兩人都是半導體界人士，除了寒暄，講的都是行內話，雙方針對半導體產業發展交換意見，但並未聚焦在特定議題上。但郭智輝向魏哲家表示，政府會支持台積電持續投資台灣，水電供應也會支持。
郭智輝今日下午出席「2024台灣產業併購與轉型論壇」致詞會前受訪透露，他下午將前往新竹拜會業者。媒體追問是否將與魏哲家和台積電董事長劉德音等人見面，郭智輝僅微笑回應，「大家都很聰明」。果不其然，稍候經濟部及台積電都證實這項會面。
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