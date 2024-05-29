郭智輝拜會魏哲家 經部：針對半導體發展意見交換

經濟部長郭智輝今天稍早在公開場合透露，前往新竹拜會業者；經濟部與台積電傍晚證實，部長郭智輝下午與台積電總裁魏哲家碰面。經部指出，雙方針對半導體產業發展交換意見；這也是郭智輝上任後首次與魏哲家見面。

郭智輝今天下午出席「2024台灣產業併購與轉型論壇」致詞會前受訪透露，他下午將前往新竹拜會業者。媒體追問是否將與魏哲家和台積電董事長劉德音等人見面，郭智輝僅微笑回應，「大家都很聰明」。

經濟部表示，郭智輝下午拜訪魏哲家，這是他上任後首次與魏哲家見面，雙方就半導體產業發展等相關議題交換意見。台積電也證實此事。