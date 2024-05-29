COMPUTEX不只科技CEO有看頭 聯名商品意外吸睛

今年COMPUTEX不但科技大廠CEO來台歷年最多，展場豐富度也很有看頭，貿協28日舉行展前記者會，除說明今年展會亮點，也增加更多跨界行銷，包括與台灣知名糕點微熱山丘合作，還沿用台灣資通訊業者常會在機台放「綠乖乖」的概念，聯名相關周邊商品，也攜手攜台灣選貨店plain-me，首次打造展覽聯名服裝系列與推出紀念品快閃店。

今年COMPUTEX包括輝達創辦人暨執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格罕見一同在台參加台北國際電腦展，凸顯台灣ICT、半導體等科技實力。

不過過去硬邦邦的電腦展，今年行銷計畫更多元、活潑，根據貿協與台北市電腦公會籌劃，增加不少新亮點，像是與101合作點燈，與微熱山丘在展區「擺攤」推出奉茶坊（Hospitality Lounge）。

另外，過去展覽小物，COMPUTEX通常會送小提袋，或是隨身碟等等科技相關產品，但今年看上科技業的有趣「習俗」，通常會在機台上放上「綠色乖乖」，希望運作順暢，就連台積電也有類似商品。

今年主辦單位也將這樣的概念與業者合作，延伸台灣資通訊產業神秘傳說「綠乖乖保平安」，將經典的形象「造句包」，與展覽配色共同融入設計，也攜手潮牌服飾plain-me，開發一系列服裝及配件，包括乖乖旅行小包、能量御守、滑鼠墊、收納袋、貼紙等。

貿協指出，電腦展推出產品除設攤販賣，也會透過官網，產品都是限量，而販售收到的權利金，會全部用來贊助台北國際電腦展。