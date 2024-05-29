仁寶攜 AIRGAIN 衝「5G FWA」智慧天線技術

全球5G技術領導者仁寶（2324）日前宣布與位於聖地牙哥的無線連接解決方案提供商Airgain,Inc.（AIRG）簽署合作備忘錄，共同開發5G波束成型智慧天線技術方案Smart LanternTM。這項技術將廣泛應用於全球主要電信運營商的5G智能固定無線接入（FWA）消費型及企業型用戶終端裝置，旨在大幅提升天線性能，提升客戶體驗並降低運營商終端設備布建成本。

Smart LanternTM 5G波束成型智慧天線技術由Airgain於2024年世界移動通信大會上推出，採用智慧波束成形技術，能夠自動確定來自5G蜂窩基站（gNb）的最佳接收和傳輸信號的方向，以簡化最終用戶安裝固定無線接取裝置（FWA）的工作。Smart LanternTM技術融合了5G中頻段和C頻段頻率的智慧天線技術以及新穎的波束成形演算法，有效提升效能並降低成本。

同時，結合了仁寶電腦多年專業設計經驗和強大的製造能力，能夠大幅增強5G客戶體驗和移動網路運營商（MNO）的網路布建能力。這一合作立即為品牌客戶與移動網路運營商(MNO)提升產品價值並增加競爭力。

根據愛立信對5G相關市場的預測，直到2028年，無線固定接取裝置（FWA）市場的估值將達到670億美元，其年複合增長率（CAGR）有望達到16%。面對如此龐大的商機，仁寶決定與Airgain進行合作，以驗證並實現該技術卓越的5G技術指標。藉由這項具有革命性技術的推廣，我們加速導入終端客戶市場，同時為大規模生產邁出了重要的一步。

仁寶電腦智慧型裝置事業群副總經理張以昀表示，仁寶的使命是促進合作、創新並實現創意。我們與Airgain的合作建立在共同致力於推動電信產業發展的基礎上。我們深信，這種合作關係的成效絕對會超越所有設備製造商（TEM）、移動網路運營商（MNO）以及系統整合商（SI）的期望。

Airgain Inc.的技術長Dr. Ali Sadri認為這份合作備忘錄標誌著Smart LanternTM推向市場的重要時刻，並表示，當我們踏上實現商業化的突破性旅程時，與仁寶電腦簽署這份合作備忘錄，釋放了我們創新產品Smart LanternTM的全部潛力，並達成了戰略上的重大飛躍。

他強調，這份合作備忘錄的到來，在世界移動大會上展示了其技術實現的可行性並引起了極大的振奮，彰顯了我們對技術的熱情轉化為切實成功推入市場的承諾。這一重要的合作夥伴關係鞏固了Airgain作為提供尖端解決方案的開拓者地位，同時開啟了無線通訊未來的新格局。

仁寶與Airgain攜手合作，提供了5G模組及整機方案，應用範圍涵蓋大寬頻、低延遲以及物聯網，且積極準備再次定義無線通信的性能標準和功能，並著力強化仁寶所提供最先進FWA模組及天線解決方案的能力。5G網路提供了高頻寬、超低時延等技術優勢，已經對各行各業、企業和民眾日常生活帶來了巨大的改變。面對全球5G的巨大成長機遇，仁寶期待著能與全球合作夥伴攜手，共同建立穩固的產業生態系統，實現更加璀璨的未來！