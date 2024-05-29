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仁寶攜手AIRGAIN 共創5G FWA智慧天線技術

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠仁寶（2324）29日宣布，與無線連接解決方案提供商Airgain簽署合作備忘錄，共同開發5G波束成型智慧天線技術方案Smart Lantern，提供5G模組及整機方案，應用範圍涵蓋大寬頻、低延遲以及物聯網。

這項技術將廣泛應用於全球主要電信運營商的5G智能固定無線接入（FWA）消費型及企業型用戶終端裝置，旨在大幅提升天線性能，提升客戶體驗，並降低運營商終端設備布建成本。

Airgain於2024年世界移動通信大會上，推出Smart Lantern 5G波束成型智慧天線，採用智慧波束成形技術，自動確定來自5G蜂窩基站（gNb）的最佳接收和傳輸信號方向，以簡化最終用戶安裝固定無線接取裝置（FWA）的工作。

Smart Lantern技術融合5G中頻段和C頻段頻率的智慧天線技術，及波束成形演算法，有效提升效能並降低成本。同時，結合仁寶多年專業設計經驗和強大製造能力，大幅增強5G客戶體驗和移動網路運營商（MNO）的網路布建能力。

根據愛立信對5G相關市場預測，直到2028年，無線固定接取裝置（FWA）市場的估值將達到670億美元，年複合增長率（CAGR）有望達到16% 。看準龐大的市場商機，仁寶決定與Airgain攜手，以驗證並實現5G技術指標。

仁寶表示，這項具革命性技術正加速導入終端客戶市場，同時為大規模生產邁出重要一步，並將準備再次定義無線通信的性能標準和功能，著力強化仁寶所提供最先進FWA模組及天線解決方案能力。

5G 仁寶

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