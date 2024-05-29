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重磅！廣達梁次震、楊麒令 6月4日先後會面蘇姿丰、基辛格

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達梁次震、楊麒令將再次與英特爾基辛格會面。廣達／提供
廣達梁次震、楊麒令將再次與英特爾基辛格會面。廣達／提供

台北國際電腦展（Computex）將於6月4日正式登場！代工大廠廣達（2382）29日宣布，公司將在6月4日開幕日，邀請英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）於展場現身，與與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同框，一同揭露雙方最新的AI與資料中心相關進展，事實上，公司昨日才剛釋出，將於同一天下午接待超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的消息，而今日再透露，將在會後接著接待基辛格，引發市場熱議。

台北國際電腦展為全球領先AIoT和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，而受邀出席的科技界大咖，包括超微董事長蘇姿丰、高通總裁艾蒙、英特爾執行長基辛格、聯發科執行長蔡力行、恩智浦技術長Lars Reger、美超微總裁梁見後，以及儲能大廠台達研究院長闕志克等。

廣達指出，雲達長年致力打造客製化的 AI 及 5G 基礎設施，協助客戶面對各種挑戰；而合作夥伴英特爾（Intel）則致力於提供關鍵技術，打造一個AI無所不在的世界、另一位合作夥伴超微則負責提供推動AI前進的科技技術。此次邀請兩位科技界大佬前來歡聚，雲達也將在藉此機會當面致贈禮物給英特爾以及超微高管，歡迎大家一起來見證。

廣達指出，雲達將在現場展出今年旗下採用Intel Xeon處理器、Intel資料中心GPU Max 系列，以及 Intel Gaudi加速器的QCT資料中心及邊緣解決方案，以及運用Intel OpenVINOTM的AI x 5G整合解決方案與採用Intel Xeon處理器的QCT QuantaEdge伺服器；至於與超微的合作方面，則將展出採用「AMD EPYCTM 」所打造的QuantaGrid 伺服器；以及配備「AMD InstinctTM MI300 系列加速器」的AI整合解決方案，吸引市場目光關注。

廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
英特爾。記者吳康瑋／攝影
英特爾。記者吳康瑋／攝影

AI Intel 廣達 超微

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