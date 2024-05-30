整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

今（2024）年的台北國際電腦展（Computex）將在6月3日登場，晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳5月26日也提前來台，私下的行程再度成為外界關注的焦點，尤其是他曾用餐的地方，如「花娘小館」等店家，都因黃仁勳的造訪而爆紅。想知道AI教父都去過哪些地方嗎？《聯合新聞網》整理出黃仁勳曾吃過的美食，用一張圖就能掌握他的愛店。

黃仁勳多次來台，私下的行程時常成為外界關注的焦點，《聯合新聞網》整理出黃仁勳曾吃過的美食，用一張圖就能掌握他的愛店。圖／聯合新聞網製作

寧夏夜市位於大同區寧夏路，自幼在美國長大的黃仁勳，也熱愛台灣夜市美食，去（2023）年來台時，便曾多次被網友直擊在逛寧夏夜市。知名的「豆花莊」、「詹記水果」以及「圓環邊蚵仔煎」都是黃仁勳曾探訪的店家。黃仁勳29日更與台積電創辦人張忠謀夫婦、廣達董事長林百里一同逛寧夏夜市。

豆花莊：台北市大同區寧夏路49號

詹記水果：台北市大同區寧夏路27號

圓環邊蚵仔煎：台北市大同區寧夏路46號

今年的台北國際電腦展6月3日將開展，黃仁勳5月26日抵台後接連2天被民眾目擊現身愛店，其中一家就是台菜私廚「春韭」。「春韭」曾被評選為經濟部推薦「2023當代台菜餐廳」，主打預約制無菜單料理，「黃金雞湯」、「鮮露豆腐絲」都是頗具人氣的菜色，「和牛銀絲卷」也獲得「500盤肯定」。

春韭：台北市中山區中山北路二段183巷1-5號

有民眾在網路分享5月30日在川菜名店「驥園川菜餐廳」遇到黃仁勳，更笑稱「用餐遇到黃仁勳，該要過去叫爸爸嗎」。「驥園川菜餐廳」開業逾40年，是相當有名的砂鍋雞湯店，連得4年米其林入選餐廳推薦。該店的「砂鍋雞湯」最受歡迎，更被網友稱作是「傳說中最好喝台北砂鍋雞湯」，但每鍋要價千元，最便宜的砂鍋雞湯2800元，菇菇雞湯價格為3500元，竹笙雞湯價格為3800元。

驥園川菜餐廳：台北市大安區敦化南路1段324號（用餐在地下一樓，無電梯）

同樣為無菜單料理的餐廳「聚聚」，則是由輝達創辦人黃仁勳親口透露會找機會前往回味台灣味的美味。該店主打台菜新食感，許多想得到的台菜料理，在老闆手上都能玩出新意。但店內座位數不多，因此饕客們可能要提早預約，才能吃到美食。

聚聚：台北市中正區重慶南路二段92號

「富霸王豬腳」號稱台北四平商圈最火紅便當店之一，黃仁勳2023年10月曾造訪該店。他過去也曾提及該店的豬腳口感軟糯，充滿膠質，肉質細嫩卻不油，滷汁清甜而不膩，因此成為他每次回台無論如何都一定要擠出時間，前來品嚐的美食。

「富霸王豬腳」販售的霸王豬腳部位分成三種，包含腿扣、腿節和腳蹄價格從80-130元不等，外帶則是以便當方式呈現，依照部位不同價格落在120-130元（也有綜合）。該店爆紅後，民眾連便當都難買到，有時候下午3點多還有人在店門口排隊。

富霸王豬腳：台北市中山區南京東路二段115巷20號

黃仁勳2023年5月、10月兩次來台期間都前往「花娘小館」用餐，此次來台也再度於該店出沒。「花娘小館」以川菜為主，但也提供上海菜與客家料理，菜色價位平均落在200-300元之間，Google地圖評論也有4顆星以上。黃仁勳曾稱讚「蒼蠅頭」最好吃，而除了「蒼蠅頭」，列在菜單前幾頁的水煮牛肉、溜肥腸也都是該店的招牌菜。

「花娘小館」平日晚上幾乎滿座，因黃仁勳兩度造訪爆紅後，更是一位難求。由於店員忙不過來，電話訂位出現無人接聽或打不通的情況，店家因此調整訂位流程，表示「可以利用臉書私訊的方式留下欲訂位時間及人數」。

花娘小館：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

黃仁勳2023年1月來台時遇霸王級寒流，當時「老撈麻辣火鍋」粉絲專頁即貼出一張黃仁勳的照片，驚呼「帝王級人物也來了」；女主播丁士芬也透露黃仁勳已兩度造訪該店。該店火鍋沿襲老重慶火鍋方式來料理，並根據台灣的口味做微調，在辣油、辣度、麻度上取得平衡。除了火鍋外，該店提供的熱炒料理更好吃到獲得「被火鍋耽誤的熱炒店」的稱呼。

另一間「犂園湯包館」同樣是黃仁勳的愛店，該店自2010年開業至今，有「平價版鼎泰豐」之稱，Google地圖上已累積近三千則評論，還有4.3顆星。綜合媒體報導指出，黃仁勳5月來台一行人點了多道菜色，包括上海小籠湯包、蟹黃湯包、大餅捲牛肉、三鮮鍋貼、犁園蘿蔔糕、酸豆大餅、蘿蔔絲酥餅、XO醬雙魚炒飯、特製山東燒雞、紹興醉雞、客家小炒及京醬肉絲等多道，不過網路上許多食記大推，號稱全台首創口味的羅勒鮮蚵湯包則沒有點。

老撈麻辣火鍋：台北市松山區敦化北路4巷53號

犂園湯包館：台北市松山區南京東路三段256巷24號

黃仁勳今年1月來台時，曾在全預約熟客制私房料理餐廳「鄒記食舖」用餐，5月時更被目擊與台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里與聯發科董事長蔡明介等人在「鄒記食舖」用餐。

「鄒記食舖」的主廚來自杭州，主要精通各種江浙大菜料理，是台北最難預約私廚之一。菜單一段時間會更換，但每道都是扎扎實實的手路菜，曾出現薺菜炸春捲、蟹黃拌麵、清蒸羊肉、花膠元蹄燉鮑魚等菜色。但因該店採「熟客預約制」，加上本就是政、商界大老都趨之若鶩的名店，想吃可能要碰運氣。

鄒記食舖：台北市松山區復興北路313巷43號

黃仁勳2023年6月時曾到內湖「牛耳精緻麵館」吃牛肉麵，今年1月也被電視台直擊帶著爸媽大啖牛肉麵，一行人點了五碗半筋半肉。「牛耳精緻麵館」除了牛肉麵，還有炸醬麵、榨菜肉絲麵、水餃等麵食，是內湖科學園區上班族必吃的排隊美食餐廳。而根據店家資訊，黃仁勳熱愛的半筋半肉麵，小碗價格為230元，大碗為250元。

牛耳精緻麵館：北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

據《民視新聞網》報導，黃仁勳今年1月來台時曾到三重名店「五燈獎豬腳魯肉飯」用餐，店家也在粉絲專頁曬出合照，寫下「歡迎AI教父黃仁勳光臨五燈獎！謝謝吃光光我們的美味，禮盒帶回家要冰喔」。該店開業逾40年，過去也曾獲得韓國廚神白鍾元推薦為必吃美食。除了有名的滷肉飯、豬腳，該店也有賣便當，依照部位不同價格落在110-140元，但僅提供外帶。

五燈獎豬腳魯肉飯：新北市三重區自強路一段119號