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線上課程證書過期仍宣稱通過認證 公平會開罰10萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公平會在29日第1702次委員會議決議，聚億國際新網路有限公司為銷售BOS巴菲特線上學院課程時，在廣告內宣稱「全台唯一通過！SGS 國際ISO9001認證『美股價值教育機構』」等語，但經查發現，該課程所獲證書已過期且未申請後續驗證，因此符合廣告不實，依法處新臺幣10萬元罰鍰。

公平會表示，聚億國際為銷售BOS巴菲特線上學院課程，寄發介紹該課程的電子郵件，郵件中所夾帶超連結之廣告宣稱「全台唯一通過！SGS 國際ISO9001認證『美股價值教育機構』」、「全台唯一通過 SGS 品質管理系統 ISO9001認證美股價值投資教育機構」等內容，就足以影響交易決定之服務品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處新臺幣10萬元罰鍰。

公平會表示，聚億公司寄發電子郵件給曾參加說明會且尚未報名購買該課程之消費者，並以超連結方式夾帶廣告，廣告給人印象為其課程品質及管理流程係經第三方公正單位認證且仍為有效。但經調查該課程所獲證書己於112年5月11日到期，且未申請後續驗證，該公司卻直到113年1月29日前仍持續宣稱，造成消費者誤認，因此，聚億公司在廣告上的宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定。

公平會提醒，業者若想要在廣告上強調取得通過第三方公正單位認證以彰顯自身商品優勢，應與事實相符，避免觸法受罰。

公平會 廣告不實

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