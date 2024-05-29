奇景策略性投資Obsidian Sensors 將合作創建先進熱成像視覺解決方案

奇景光電29日宣布，策略性投資熱成像影像感測器解決方案製造商 Obsidian Sensors, Inc.，以主要投資者身分參與其可轉換票據融資（Convertible Note Financing）。奇景期待藉由Obsidian專有的革命性高解析度熱成像感測器，利用其低成本、高量產能力來主導市場。兩家公司將藉由奇景的WiseEye超低功耗AI處理器的優勢，結合Obsidian的高解析度熱成像影像技術，創建先進的熱成像視覺解決方案。

奇景此次策略性投資，公司並未透露投資金額。Obsidian專有的熱成像影像攝影機解決方案，已經引起業界關注，現有的知名投資者包括高通創投（Qualcomm Ventures）、現代汽車（Hyundai）、現代Mobis（Hyundai Mobis）、SK Walden和群創光電（3481）。

Obsidian總部位於美國聖地牙哥，正運用奇景IC設計資源和專業知識，進行深度工程合作，兩家公司合作推出的先進熱成像視覺解決方案，將更強化奇景現有的AI功能和生態系統支持，更臻改善於具有挑戰性環境中的檢測，並提高準確性和可靠性，從而開啟工業、汽車安全和自動駕駛，及安全系統等廣泛應用的發展可能性。

Obsidian Sensors執行長John Hong表示，很高興開始與奇景光電的策略合作夥伴關係，並期盼豐碩的合作成果，充分利用兩家公司的專業知識領域，將Obsidian Sensors市場領先的熱成像感測器和攝影機技術，結合奇景光電先進的超低功耗WiseEye™ 終端AI。 此外，憑藉奇景數十年的影像處理經驗，混合訊號積體電路的工程專案也有進展。藉由雙方具有顛覆性的成本和規模優勢，此次合作將使兩家公司，能夠更有效地滿足快速成長的熱成像市場需求。

奇景光電執行長吳炳昌表示，看到Obsidian革命性高解析度熱成像感測器的巨大潛力，奇景對Obsidian的策略投資，進一步增強產品組合，並擴展奇景的技術範圍，涵蓋熱成像感測領域，亦是對奇景世界領先、超低功耗影像感測AI整體解決方案WiseEye技術的極佳的補充。 此外，奇景看到Obsidian技術在車用領域的巨大潛力，而奇景已經在車用顯示半導體領域居主導地位。奇景期望透過擴大雙方的合作夥伴關係，結合雙方優勢和各自的專業知識，創建成功的未來，並產生更多的協同效應。