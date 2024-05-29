快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

中華電81名高階主管 取得碳盤查國際證照

中央社／ 台北29日電

中華電信今天宣布，2024年上半年共計培育81名高階主管取得ISO14064-1碳盤查國際證照，加速實現公司各項ESG國際倡議目標。

中華電信今天透過新聞稿表示，中華電信學院依永續發展人才需求，去年開辦培訓課程，輔導員工順利取得83張ISO 14064-1證照和85張ISO 14001證照；今年推動高階主管進行標準認證課程培訓，達成81名高階主管取得ISO 14064-1證照。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信邁向淨零永續的目標明確，達成目標需要企業全體員工努力，透過推動高階經理人ISO 14064-1:2018標準認證培訓，幫助高階團隊掌握永續發展核心，接軌國際標準，從上到下建立共識，齊力推動淨零永續政策。

中華電信總經理林昭陽受訓後指出，此課程提升經理人團隊淨零永續的專業知識，有助於團隊主管未來能更聚焦、務實地發展並落實淨零政策與減碳計劃，朝淨零目標邁進。

中華電信 董事長

延伸閱讀

高科大學生甫獲急救證照派上用場 CPR救回倒地民眾

因詐欺案入監 23歲更生人考堆高機證照逆襲人生

ESG 商品 績效紅不讓

中華電信5度轉播奧運雙平台轉播 用戶數可望突破300萬

相關新聞

沒法顛覆三大電信地位 「無框行動」7月15日正式退出台灣

國內電信業進入「三雄」時代，凸顯小電信業者難生存，要加入戰局也難。2019年來台、主打終身不綁約的新加坡數位電信業者無框...

COMPUTEX將登場 研調：AI PC將顯著提升半導體的價值

2024台北國際電腦展COMPUTEX下周登場，今年除了輝達NVIDIA、超微AMD、高通、英特爾諸多產業最高主管與會，...

NAND Flash首季營收大增28% 成長動能有望延續至第2季

根據研調機構集邦（TrendForce）研究，受惠於AI伺服器自二月起擴大採用Enterprise SSD，大容量訂單開...

聯發科27周年慶 董座蔡明介期盼與員工共創美好未來

聯發科今年以「Tomorrow Built by You」為主軸，透過全球活動慶祝公司成立27周年，並於昨（28日）舉行...

台積電領先大陸、美國多少？機構爆真相「最短只剩2年」

瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，看好生成式人工智慧技術從2028年起，每年提升生產...

佳世達董座陳其宏看好AI成為市場鎂光燈 將加速醫療、AI轉型動能

佳世達今（29）日舉行股東會，董事長陳其宏表示，去年是辛苦的一年，預料走過低點之後，今年第二季起逐季回溫，佳世達大艦隊也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。