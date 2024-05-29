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良維獲微軟認證 推升 AI 伺服器爆發、今年獲利挑戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影

良維（6290）董事長李淳正29日表示，該公司已經是亞馬遜人工智慧（AI伺服器主力供應商，近期又獲得微軟認證，可望增添新的成長力道，成為支撐AI伺服器營運的第二隻腳，另外，Google與Meta也正在送樣中，今年在高毛利的AI伺服器業務帶動下，全年獲利挑戰歷史新高。

他說，伺服器有一般伺服器與AI伺服器，價差幾十倍，輝達（Nvidia）一台伺服器20萬到60萬美元，一般伺服器2萬到10萬美元，近期AI伺服器快速增長，帶動資料中心大電流電源線需求暴增，伺服器占營收比重已經超過30％，最大客戶亞馬遜AWS，也占兩成營收。另外還有惠普、戴爾、聯想與IBM等AI伺服器客戶。

他說，雲端服務供應商（CSP）建立的資料中心，已經從過去的H100與H200，明年陸續轉移到GB200，這對電力的需求愈來愈高，功耗愈來愈大，良維供應資料中心數據庫的大電流線，已經成為亞馬遜主力供應商，微軟則已經認證，Google與Meta則已經訪廠，預期明年可望開花結果。

他強調，AI伺服器的需求每個月都在創新高，目前還無法滿足客戶需求。例如亞馬遜去年初每月出貨2,000到3,000條，目前每月1.2到1.4萬條，今年底可能到2萬條，下半年將比上半年成長30%，而且是高毛利產品，可望推升獲利大幅增長。

在產能方面，他說深圳廠目前產能最大，廣西廠要取代深圳廠，已經陸續搬廠，目前廣西有一個現成的廠房，明年才會搬完。泰國廠目前六條線已經滿載，今年底多增加12條線，目前正在蓋第二座廠，第二廠的產能可以增加30%，未來所有AI伺服器相關產品都會在泰國生產。

泰國廠目前有一條是亞馬遜AWS的產品，AWS可能需要五到六條生產線，每個客人都要求從泰國出貨，泰國第二廠今年10月會完工，年底移入設備，明年量產。目前深圳廠50條線，廣西廠6條線，泰國廠6條線。

AI 伺服器 泰國

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