華擎將大量出貨H100 伺服器營收挑戰三位數年增

華擎（3515）總經理許隆倫29日表示，一般伺服器2024年迎來報復性增長，人工智慧（AI）伺服器需求更是強烈，今年將出貨將以H100為主，年底規劃出貨GH200，至於GB200系列出貨落在明年，全年伺服器業績挑戰三位數成長，是今年最大動能，法人預估，整體下半年營收將較上半年成長50%，全年營收則是高雙位數增長。

華擎今天舉行股東會，許隆倫會後表示，一般伺服器業務去年很辛苦，2024年需求已經回來，而且是蠻大的成長，這還不包括AI伺服器，該公司AI伺服器已經小量出貨，第3季與第4季將大量出貨，而且單價真的是太高了，在這樣的情況下，上下半年營收比重有機會落在4:6。

他說，H100已經小量出貨，下半年大量出貨，GH200可能在年底或明年出貨，我們已經準備好了，至於新一代採用液冷的GB200，也是明年出貨。以一台採用八個H100的AI伺服器要價30萬美元，只要出貨500台，就是1.5億美元，單價很高，對帶動業績大幅成長很有幫助。至於超微的MI300也有客人詢問。

至於毛利率方面，他說，AI伺服器單價太高，帶動營收快速放大，不會稀釋毛利率，這幾年的AI伺服器毛利率都不會差，因為所有東西都缺貨，連人力也缺，在缺貨的狀況下，毛利率不會差，毛利率若要下來是三五年之後的事情，尤其一線大廠的AI伺服器訂單都沒殺價，小廠也不會殺價。

許隆倫看好伺服器產業的爆發性成長，接下來五年到十年都會有不錯的成長，而且伺服器供應鏈都是在台灣公司手上，而華擎也是其中一員。

在客戶方面，他說，主要是二三線的雲端服務供應商（CSP）與資料中心客戶，過去主要是歐美客戶，現在亞洲客戶也有斬獲，東北亞與東南亞都有，這些資料中心客戶有推出自己的AI服務，也有一些自己的大語言模型訓練，需求很大。另外，也有一些一線的CSP非主流專案。