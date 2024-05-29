沒法顛覆三大電信地位 「無框行動」7月15日正式退出台灣

國內電信業進入「三雄」時代，凸顯小電信業者難生存，要加入戰局也難。2019年來台、主打終身不綁約的新加坡數位電信業者無框行動，其母公司星圓通訊正式向國家通訊傳播委員會（NCC）提出申請終止營業，29日NCC也同意星圓通訊申請案，無框行動正式退出台灣市場。

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當初無框行動以「顛覆你對電信的想像」，標榜低價、不綁約也能低價4G吃到飽，主要為不須建設網路的二類電信業者，不過無框行動向中華電信（2412）承租網路，成本一開始就較高，台灣電信業除了499吃到飽打得火熱外，低於499的費率也很多，甚至能低速吃到飽，隨後5G加入戰局，也馬上能吃到飽，都擠壓這些二類電信業者的空間。此外，3G網路將退場，無框行動未支援VoLTE，電信業更整併為三雄，大者恆大的市場明顯不利小業者。

NCC公告，星圓通訊申請今年7月15日0時起終止經營，並獲通過。

NCC指出，星圓通訊於2019年4月25日取得第二類電信事業經營許可執照，並以「無框行動」作為品牌在台灣提供MVNO服務，採不綁約及月租制收費方式，僅受理自然人申辦，不受理企業客戶，截至4月30日用戶數為50,609人。星圓通訊稱基於新合約中之分潤制度及商業條件改變，以致最終決定終止合作，不排除尋求其他電信業者合作在台灣提供服務。

NCC表示，星圓在今年4月12日提報終止營業申請，7月15日0時起終止經營。NCC審議該公司所提消費者保護處置方式，為確實保障消費者權益，除要求星圓通訊須於5月底前完成依電信管理法第19條規定通知使用者終止服務之通知，每週彙報已移轉之用戶數量(含攜碼情形、辦理終止服務數及剩餘客戶數等），確保此期間順利營運不中斷，對於消費爭議事件，應指派專責單位或專人處理用戶爭議。另外NCC也請其他電信事業自主提供多元資費方案，供星圓通訊用戶選用。