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COMPUTEX將登場 研調：AI PC將顯著提升半導體的價值

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台北國際電腦展（Computex）6月即將登場，今年主題聚焦AI，引動全球高度關注。（美聯社）
台北國際電腦展（Computex）6月即將登場，今年主題聚焦AI，引動全球高度關注。（美聯社）

2024台北國際電腦展COMPUTEX下周登場，今年除了輝達NVIDIA、超微AMD、高通、英特爾諸多產業最高主管與會，也是史上規模最大的一次，研究機構預測，從產業與展會聚焦主題來看，AI PC將顯著提升半導體的價值。

Counterpoint Research分析，本次Computex展前觀察，其中AI PC的未來，該機構預計到2027年，75%的筆記型電腦將配備先進的生成AI功能，這受Microsoft CoPilot的規格影響，包括至少16GB的RAM，將顯著提升半導體的價值。

AI PC的焦點，該機構預測，領先的PC製造商和晶片製造商將在Computex展示最新的AI電腦技術，強調支持本地 AI模型處理的解決方案。

該機構也分析各大廠動態如下：

Microsoft的願景：Microsoft旨在通過將AI驅動的CoPilot代理整合到Windows中來轉變PC體驗，提升PC的智慧性和語境感，並擴大Microsoft在操作系統市場的影響力。

Qualcomm的突破：Qualcomm是首個在其平台中整合CoPilot+功能的晶片製造商，預計其基於新Qualcomm X 平台的筆記型電腦將於6月中旬推出，使其在AI驅動的筆記型電腦市場中領先於Intel和AMD。

NVIDIA加強本地AI：NVIDIA將在2024年台北Computex上展示其透過專用GPU高效運行密集型生成AI應用的能力，重點關注其最新的Blackwell架構。

AMD的進展：AMD正在增強在資料中心和AI加速器領域的努力，旨在2024年大幅提升其市占，以能抗衡NVIDIA。

AI Computex Microsoft

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