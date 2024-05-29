COMPUTEX將登場 研調：AI PC將顯著提升半導體的價值
2024台北國際電腦展COMPUTEX下周登場，今年除了輝達NVIDIA、超微AMD、高通、英特爾諸多產業最高主管與會，也是史上規模最大的一次，研究機構預測，從產業與展會聚焦主題來看，AI PC將顯著提升半導體的價值。
Counterpoint Research分析，本次Computex展前觀察，其中AI PC的未來，該機構預計到2027年，75%的筆記型電腦將配備先進的生成AI功能，這受Microsoft CoPilot的規格影響，包括至少16GB的RAM，將顯著提升半導體的價值。
AI PC的焦點，該機構預測，領先的PC製造商和晶片製造商將在Computex展示最新的AI電腦技術，強調支持本地 AI模型處理的解決方案。
該機構也分析各大廠動態如下：
Microsoft的願景：Microsoft旨在通過將AI驅動的CoPilot代理整合到Windows中來轉變PC體驗，提升PC的智慧性和語境感，並擴大Microsoft在操作系統市場的影響力。
Qualcomm的突破：Qualcomm是首個在其平台中整合CoPilot+功能的晶片製造商，預計其基於新Qualcomm X 平台的筆記型電腦將於6月中旬推出，使其在AI驅動的筆記型電腦市場中領先於Intel和AMD。
NVIDIA加強本地AI：NVIDIA將在2024年台北Computex上展示其透過專用GPU高效運行密集型生成AI應用的能力，重點關注其最新的Blackwell架構。
AMD的進展：AMD正在增強在資料中心和AI加速器領域的努力，旨在2024年大幅提升其市占，以能抗衡NVIDIA。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言