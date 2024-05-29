快訊

管理費風波後首現身！郭書瑤被問「撕公告」忍不住哽咽了

手機定位分析青鳥？王義川資料從哪來 NCC要調查電信三雄

獨／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

三立違規持有中嘉股權找到買主團 8月31日前須完成交割

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）29日通過中嘉數位上層管理公司泓順投資就中嘉集團上層股權轉讓申請的投資人名單。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）29日通過中嘉數位上層管理公司泓順投資就中嘉集團上層股權轉讓申請的投資人名單。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）29日通過中嘉數位上層管理公司泓順投資就中嘉集團上層股權轉讓申請的投資人名單。NCC表示，相關投資人須補正投資意向書與切結書等相關文件，NCC要求相關文件應於6月30日前補正完成，如未依限補件或其所提名單有違反有廣法或外國人投資條例等規定之虞，NCC得依職權廢止行政處分並另案重審。

NCC表示，須等完成交易，才能公布投資人名單。目前統計共有自然人股東19位、法人五位與一位外國投資人，共有25位，NCC大致針對投資人背景進行查核，但泓順必須在8月底前完成股權處分程序，若逾期未完成，將依行政程序法處以怠金。

去年立委爆料，NCC才發現本土大型MSO業者中嘉數位上層控股公司股權已經悄悄移轉，三立集團違規買進上層榮盛公司股權，另找人頭代持股權，最後中嘉旗下12家系統台各被罰鍰120萬、共罰1,440萬元，NCC要求管理的泓順公司在5月底找買家並向NCC申報，8月底完成股權交易交割。為防堵媒體透過上層公司股權交易規避監理，NCC也將修法廣電三法，研擬系統經營者上層股東股權透明化、資訊揭露、垂直整合等議題。

NCC指出，有關中嘉集團上層股權變動議題，1月24日裁處中嘉集團所屬12家系統經營者1,440萬元，並命泓順公司應於5月31日前就其上層爭議股權尋得有意受讓相關爭議股權之對象後，陳報受讓對象並取得同意，8月31日前完成股權交易程序。

NCC表示，檢視泓順公司所提報之投資人名單後，目前並不違反中嘉案中附款「非經核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」之負擔規定情形，亦尚無有線廣播電視法第10條黨政軍規定情事，但NCC以附款要求泓順公司應確保投資人符合2017年中嘉案通過時決議附負擔之履行，且須在今年8月31日前完成爭議股權轉讓，該會將持續依法監理確保相關規劃確實履行，以維護產業秩序與發展環境。

NCC 中嘉案

延伸閱讀

手機定位分析青鳥？王義川資料從哪來 NCC要調查電信三雄

稱社運人士上節目編故事 王鴻薇要求電視台出面澄清

NCC降行動接續費 盼有效降低行動語音費率

NCC審查卡關 副主委提名人陳炳宏續任民視自律委員

相關新聞

三立違規持有中嘉股權找到買主團 8月31日前須完成交割

國家通訊傳播委員會（NCC）29日通過中嘉數位上層管理公司泓順投資就中嘉集團上層股權轉讓申請的投資人名單。NCC表示，相...

新任主計長碩士論文也主張修財劃法 立委批如今「換位子換腦袋」

國民黨及民眾黨提出財政收支劃分法修正案多項版本，民眾黨立委黃珊珊今日在立院財政委員會以新任主計長陳淑姿在民國97年碩士論...

睽違逾兩年！台灣景氣燈號變黃紅燈 經濟學者曝2關鍵原因

根據國發會27日發布的4月景氣燈號顯示，台灣自2022年3月以來，睽違逾兩年首度亮起黃紅燈，與3月相比，綜合判斷分數增加4分，達到35分...

崇越旗下光宇工程推「1+N碳管理」 攜手和益化工助減碳1,500噸

為有效推動台灣製造業的減碳進程，由經濟部產業發展署指導、財團法人台灣綜合研究院執行、光宇工程顧問股份有限公司輔導，攜手為...

勞保不會倒？主計長陳淑姿：明年度也有撥補勞保打算

行政院主計總處及各部會正編列明（114）年度總預算。對於編列情形，主計長陳淑姿29日表示，新的政見要落實就必須要調整，但...

舉起反核神主牌？藍委批經濟部、核安會態度如薛丁格貓

前總統蔡英文喊出2025非核家園，但賴清德總統就職演說卻隻字不提，立委認為經濟部及核安會目前就像「薛丁格的貓」，介於反核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。