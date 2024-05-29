中華信評：國巨投資力智 對拓展產品組合有助益

中華信評28日表示，國巨股份有限公司（2327）收購力智電子股份有限公司20.23%股份的行動，對於國巨增加其產品種類的策略應有所助益。力智電子為台灣的電源管理晶片設計公司。

5月24日，國巨（twA+/穩定/twA-1）宣布將透過私募入股力智電子。這項投資與國巨拓展其展品組合的策略相符。雖然中華信評預期此次收購不會改變國巨的財務體質，但中華信評亦認為，由於國巨對力智電子的持股比例不高，且力智電子的營運規模較小，前述收購活動不會顯著提升國巨的競爭地位。

此外，目前尚不確定國巨如何運用力智電子的電源管理晶片來強化其客戶關係。國巨核心業務主要為被動元件，在主動元件領域中可謂新進業者。該公司可能需要大量投資方能在競爭激烈的主動元件市場中建立較高的能見度。

中華信評認為，此次策略性投資不會使國巨的借款槓桿比升高。與該公司2023年時新台幣294億元的EBITDA相較，約為新台幣53.1億元的總收購金額應仍在可控管的範圍內。 另外，中華信評的基本情境已將國巨為強化其產品組合而在未來二至三年期間可能進行的中小型規模收購納入考量。

中華信評目前預測，國巨未來一至二年的借款對EBITDA比介於2.0倍至2.3倍之間，而前述比率與該公司的評等等級相符。