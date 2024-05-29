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AI PC 商機放大 PCB 廠搶攻主流客戶、估至2026年占比過半

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

AI PC商機擴大，台廠PCB廠商搶攻頂規客戶，台灣電路板產業協會TPCA分析，就PCB而言，現階段的定義當中，NPU才是關鍵的影響因素，預估第一種類別主流算力產品（<40TOPS）至2026年仍將占超過一半的比重，換言之 PCB產品於未來二至三年所面對的主流系統規格將以此為設計標準。

TPCA分析，藉由網路連上雲端伺服器來執行人工智慧相關的運算於過去並非少數，因此廣義的來說，使用者於PC上體驗人工智慧所帶來的好處應已非新鮮事，不過近期出現的「AI PC」熱門話題，嚴格上來說，定義上而言屬於 Edge AI，也就是說 PC上所執行的AI運算絕大多數是在本機上發生。

依照Intel和Microsoft的定義，AI PC必須同時具備：1. 能夠運行微軟 Copilot、2. 配備專用 NPU、3. 具有專用 Copilot按鍵，此定義雖然並非絕對，但就現階段以Wintel為主導的PC生態系而言，足已影響絕大部分的PC品牌，換言之未來絕大多數的機種都將遵循此定義。

不過就PCB而言，現階段的定義當中，NPU才是關鍵的影響因素。

根據IDC的分類，AI PC依TOPS算力由小至大分別為：Hardware-enabled（<40TOPS）、Next-generation（40-60 TOPS）與 Advanced（>60 TOPS），而目前包括Qualcomm、Apple、AMD（超微）與Intel所出貨的晶片主流皆屬於第一種類別，預估至2026年仍將占超過一半的比重，TPCA分析，換言之PCB產品於未來二至三年所面對的主流系統規格將以此為設計標準。

PCB 晶片 超微

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