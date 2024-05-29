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聯發科27周年慶 董座蔡明介期盼與員工共創美好未來

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科昨天全球連線歡慶27周年慶，慶祝成立27周年，董事長蔡明介（中）、副董事長暨執行長蔡力行（左）、總經理暨執行長陳冠州與全球同仁一起慶祝。圖/聯發科提供
聯發科昨天全球連線歡慶27周年慶，慶祝成立27周年，董事長蔡明介（中）、副董事長暨執行長蔡力行（左）、總經理暨執行長陳冠州與全球同仁一起慶祝。圖/聯發科提供

聯發科今年以「Tomorrow Built by You」為主軸，透過全球活動慶祝公司成立27周年，並於昨（28日）舉行全球連線歡慶生日慶，聯發科蔡明介董事長呼應今年「Tomorrow Built by You」的主題表示，美好未來是由每位同仁每天的努力與創新來累積與創造，透過今年創立的全球志工英雄榮耀，期許同仁將影響力擴散到工作之外，打造永續未來。

聯發科今年將志工假延展至全球每年兩天，昨天並首度頒發全球志工英雄榮耀，肯定全球同仁在認真工作之餘，透過多元志工方式回饋社會。推出後收到包含台灣、中國大陸、美國、歐洲、亞太區等各辦公室的志工踴躍參與，涵蓋STEM教育、消防局志工、運動類志工等，每組從事志工行動時間平均達3年以上，服務超過2萬人，更孕育出超過600名的志工種子，延續永續行動的力量。

此外，聯發科技持續將環境永續概念帶入公司周年慶，第二年推出「Global Go Green Week」，號召全球同仁參與節能減碳行動，總計超過7,000人參與。實際行動包括自備環保餐盒及保溫杯，鼓勵多選擇原型食物及素食餐點，設立電腦及電子類產品回收站等，讓員工透過日常行動實踐綠色生活，提升全員環保意識，帶動更多人加入守護地球的行列。

聯發科周年慶現場將全球首款5G-Advanced NR-NTN衛星寬頻技術帶到新竹總部，透過低軌衛星Ku頻段展示即時影音串流。

今年的活動也邀請全球員工以「我選擇與聯發科技一起打造_______」為題投稿，許多同仁寫下「A great future」（美好未來）的願景。

周年慶 志工 聯發科

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