康舒 AI、資料中心電源拚年底出貨 董座：產品轉型完成

金仁寶集團的大家長許勝雄，即將接任集團總裁，其獨子許介立目前則擔任子公司電源供應大廠康舒（6282）董事長一職，而他上任至今將滿3年，面對科技日新月異的高速發展，他強調，「整體上我們還是非常看好電源產業在未來的趨勢，這三年以來，我們先從人員及組織的布局上做了一些調整，並對產品上也做了一些全新的定義，自己相信很快就可以在市場上，產生一個較大的變化」。

許介立透露，事實上過去康舒較多注重在「消費性電子產品」上面，不過在最近這一兩年間，已不斷在產品線上推動一些轉換，「所以藉此我們也慢慢的可以擁有更多資源，將營運觸角發展到企業用電源Enterprise（包括伺服器、資料中心、儲存設備、燃料電池、網通設備、POS系統、工作站電腦、智慧電網、醫療設備）以及資料中心（data center）還有AI等類型的產品上」。

許介立坦言，不過由於這些類型的產品線，大多都需要比較長的驗證時間，以及評估客戶的接受程度，因此沒有這麼快看見效益，「但我們還是希望繼續來推動這些改革，內部預估，最快在今年下半年或者明年開始的時候，這些產品應該就會實際出來，並進一步放到市場上販售，同時也將幫助康舒完成產品轉型」。

據悉，康舒自2022年走上轉型之路，而去年花了一整年的時間用在轉型，直至今年整條轉型之路已步入完成，而許介立年初也直言，2024年是康舒的「轉型落實年」今年公司將成長雙位數百分比；並且希望透過技術升級與產品迭代，繼續往伺服器、AI、資料中心來布局，以獲更多新客戶及訂單，期望2026年有關營收占比可以超過56%。