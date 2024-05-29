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佳世達董座陳其宏看好AI成為市場鎂光燈 將加速醫療、AI轉型動能

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏（中）表示，去年是辛苦的一年，預料走過低點之後，今年第二季起逐季回溫。記者馬瑞璿／攝影
佳世達董事長陳其宏（中）表示，去年是辛苦的一年，預料走過低點之後，今年第二季起逐季回溫。記者馬瑞璿／攝影

佳世達今（29）日舉行股東會，董事長陳其宏表示，去年是辛苦的一年，預料走過低點之後，今年第二季起逐季回溫，佳世達大艦隊也將持續擴大醫療、AI垂直應用落地布局，朝2027年高附加價值事業獲利過半目標邁進。

佳世達股東常會通過2023年財報與盈餘分派案，2023年醫療事業營收較前一年度成長20%，合併營收為2036億元，每股稅後獲利（EPS）1.51元，派發現金股利1.2元。

陳其宏表示，佳世達經過十年的轉型蛻變，高附加價值新事業營收占比從2013年的12%持續提高到2023年的50%，毛利率也從10.6%增加到16.2%，增加近6個百分點；透過互惠雙贏的大艦隊投資模式，佳世達持續加速醫療、AI智慧解決方案等新事業投資，為佳世達和艦隊夥伴創造長期效益。

佳世達總經理黃漢州表示，醫療事業是佳世達重要的發展方向之一，明基醫院致力成為亞洲領先的民營醫院集團，去年南京、蘇州兩院合計門診人次超過200萬人次、年住院手術量超過2萬例，服務量能與財務均穩健增長；醫材與醫藥布局均持續加深加廣，為民眾打造更全方位的健康照護體系。

除了加速醫療事業布局，佳世達智能方案亦因應AI崛起之浪潮，積極協助顧客打造AI運算環境以加速實現數位轉型。佳世達率領20家大艦隊夥伴參加台北國際電腦展COMPUTEX並舉辦超過20場AI應用不斷電論壇，從企業流程簡化、資安維護到零售餐飲、金融業等關鍵應用，協助顧客全面迎向AI時代。

陳其宏看好AI將成為市場鎂光燈，他認為，現在的AI發展也才剛剛開始，接下來，佳世達會將AI應用在智慧工廠、醫療、餐飲等各個場域。

AI 佳世達 陳其宏

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