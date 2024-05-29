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施振榮完成零碳排科技船募資8億 打造藍色未來

中央社／ 台北29日電

宏碁集團創辦人施振榮積極打造藍色未來船，共同創立零碳排船公司保利馬，29日宣布完成新台幣8億元募資計畫，希望建立「台灣設計、在地建造」的新產業營運模式。

參與募資的包括國發基金、施振榮家族投資公司，以及中華投資（中華電信子公司）、宏碁、緯創等10家法人股東，共同注資成為策略性投資夥伴，保利馬現增完成後，資本額達8億元，除國發基金投資取得10%股權，其他國內法人股東包括中華投資、鼎創（緯創子公司）、宏碁、玉山創投、貿聯國際、巨星造船、財團法人船舶暨海洋產業研發中心、隆鈞投資等，另外施振榮家族的宏榮投資也取得17%股權。

保利馬公司共同創辦人鮑利（Gunter Pauli）旗下的瑞士Blue Innovations公司，以Porrima實驗船的有形資產與無形商標及品牌形象之未來商業價值作價，入股取得34%股權。

同時為保利馬公司董事長的施振榮表示，淨零碳排的大趨勢帶來船舶產業典範轉移的新契機，保利馬定位為「不造船的船公司」，將與供應商攜手合作，建立零碳排船的產業新生態，長期將以「台灣設計、在地建造」的模式，讓影響力擴及全世界。

施振榮並宣布，延攬船舶中心執行長周顯光，兼任保利馬公司執行長，希望藉重其在船舶領域的專業經驗，整合策略合作夥伴資源。

施振榮表示，目前正委由船舶中心監督將原本的Porrima實驗船升級改造為Porrima 111O，預計明年2月下水測試；此外，另1艘零碳排船產品線Porrima 77（77呎），也預計下半年開始設計。

施振榮說，Porrima未來船20%技術是船舶相關，另有80%是與科技相關，科技應用含量相當高，此次整合許多台灣供應鏈，包括循旭科技提供可回收的太陽能系統、行競科技提供浸沒式電池、錫力科技提供氫能燃料系統和製氫設備、合航提供電力控制和分配系統、東元提供馬達、台塑提供碳纖原料、嘉信遊艇負責船體製造。

宏碁 施振榮

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