房市爆熱？專家曝真相：冰與火之歌、熱門物件3大特質

近期房市受惠於股市持續創新高，加上新青安房貸的推動，房市買氣持續熱絡。安新建經分析指出，現在房市如同「冰與火之歌」，多項利多因素助推下，台灣房市呈現看多態勢，受歡迎的物件類型主要有「總價低」、「學區好」、「含積量高」三大特質，買房前建議可多觀察是否符合這三項特質，若未來有換屋需求時也會更好脫手。

然而，房市看似火熱的現況，仍有特定產品買氣冷清、不易求售，如高總價、大坪數的住宅，及特定商圈的店面，劉易昌直言，台灣房價已漲多，高總價高風險，小坪數、低總價住宅風險相對較低，也較多人願意追價買進。

過往商圈店面看重人流，疫情後民眾消費型態不同以往，加速了商圈輪轉迭代，即便商圈已走下坡，但屋主心態仍停留在黃金盛世時期，自然就不容易成交。

安新建經執行經理劉易昌指出，近期房市買氣雖好，卻集中在特定產品，比較受歡迎的物件類型有「總價低」、「學區好」與「含積量高」三大特質。自去年八月正式上路的新青安房貸，優惠貸款上限為1,000萬元，若以貸款8成估算，可購買總價1,250萬元物件，也讓這個總價帶被視為「新青安完全受惠區」，因此詢問度與成交量都很大。

劉易昌表示，學區宅受少子化影響，多數父母願意集中資源栽培小孩，且恰逢今年龍年因素，近23萬滿12歲的龍子龍女們即將升國中，因此讓學區宅買氣超熱。

隨著台積電擴廠規劃，不僅提供週邊地區就業機會，房市也同樣超熱，劉易昌表示，除竹科、中科、南科周遭房價超熱，近期嘉義太保、高雄仁武與楠梓等地區也受惠，台積電早已成為房市熱門物件重要指標。

對於還未進場且仍在觀望的買方，劉易昌建議，除考量自身金流之外，慎選有剛性需求標的較為穩妥；若手上有多間房，正考慮於此時賣屋，可把握這一波趨勢，將資產重新規劃配置，確保手上資產部位體質健全。