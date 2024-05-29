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鴻海股東會及電腦展 大秀輝達AI伺服器合作成果

中央社／ 台北29日電

鴻海將於31日舉行股東會，鴻海今天指出，今年為集團50週年，總部1樓規劃股東會特展，展出GB200人工智慧AI伺服器、低軌衛星實體模型等。

鴻海下週將參加台北國際電腦展（Computex2024），預料展出與輝達（NVIDIA）合作的最新GB200 AI伺服器與關鍵零組件、液冷機櫃解決方案，以及展示與輝達合作應用在電動車的的智慧座艙等，鴻海與輝達在AI智慧工廠與工業機器人的合作進展，也備受關注。

鴻海31日股東會將在新北市虎躍總部召開，除了提供直播連結外，鴻海也罕見推出股東會宣傳短影片。

鴻海今天指出，今年為集團50週年，總部1樓規劃股東會特展，會展出最新的GB200 AI伺服器、低軌衛星實體模型外，還包括50週年時光走廊、電動車靜態秀、數位健康產品體驗、智慧城市運用互動、數位化3D風扇組等展品。

鴻海與輝達在伺服器領域已長期合作許久，劉揚偉與輝達創辦人暨執行長黃仁勳更有好交情，市場傳出最快本週黃仁勳將與劉揚偉會面；6月2日在台大體育館主題演講，劉揚偉將親自出席，6月6日劉揚偉也將在鴻海攤位接待黃仁勳到訪。

鴻海下週將盛大參與Computex台北國際電腦展，據了解，鴻海將在現場展示與輝達合作的各項GB200 AI伺服器解決方案，涵蓋模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心等，內容包括輝達數據中心相關液冷解決方案。

此外，鴻海子公司鴻佰科技與輝達合作的IngrasysNVDIA MGX伺服器，以及搭配液冷解決方案的AI加速器，也可能在Computex展會中亮相。除了AI數據中心解決方案，鴻海也將展示輝達Orin X處理器為基礎的智慧駕駛控制器，應用在先進駕駛輔助系統（ADAS）。

而AI工廠和機器人方案，也可能是鴻海Computex展會焦點之一。鴻海集團旗下法博智能、富智康、工業富聯等，積極開展應用在AI工廠的工業機器人軟硬體整合方案。輝達執行長黃仁勳2023年在鴻海科技日活動上，宣布與鴻海合作打造智慧工廠的消息，輝達今年3月在GTC大會上，更展示AI人形機器人和通用基礎模型，外界高度關注鴻海與輝達在AI工廠和工業機器人的合作進展。

工業富聯先前表示，取得輝達AI晶片GH200全數晶片模組訂單；今年3月中旬輝達年度GTC技術大會上，鴻佰也展示與輝達合作AI數據中心液冷解決方案GB200 NVL72。

市場人士評估，鴻海是GB200 NVL72伺服器主板和switch board主要供應商之一，預估占GB200伺服器主板供應比重達50%，鴻海也是GB200伺服器交換器閘（switch tray）獨家供應商，鴻海在2025年GB200伺服器整機機櫃出貨可望明顯成長。

AI 輝達 鴻海

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