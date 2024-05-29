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南亞科總座李培瑛：生成式AI和HBM將推升DRAM產業逐季成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛表示，DRAM產業將逐季好轉。記者簡永祥/攝影
南亞科總經理李培瑛表示，DRAM產業將逐季好轉。記者簡永祥/攝影

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛今日在主持股東會後受訪時表示，生成式AI帶動HBM高速成長，三大廠將資源轉進這個領域，讓整個DRAM產業往正面發展，他樂觀看待DRAM產業在下半年將會逐季改善；法人也看好南亞科6月單月有機會轉盈，第3季繳出單季獲利成績。

李培瑛說，OPEN AI帶動生成式AI發展，大量AI晶片搭載高頻寬記憶體（HBM），已是供不應求，三大廠近期都將資源包括產能支應HBM生產，估計約有15%產能投入這塊領域，進而帶動DDR5價格上漲。

他研判在三大廠去年下半年減產及生成式AI對HBM強大的需求，連鎖效應將擴散到各式DRAM，DRAM產業市場已明顯好轉，南亞科營運也將很快可以看到撥雲見日。

李培瑛表示，DRAM價格第2季已調升，但因4月3日大地震，南亞科扣除保險在攤提晶圓報廢損失及設備維修費用，預估單季仍有虧損壓力，不過第3季轉盈機會高。

李培瑛也證實，南亞科已投入HBM產品開發，進行技術練兵，但未來仍會視三大廠競爭態度再決定是否推出HBM量產。

他同時表示，已與比利時研發中心（IMEC）合作開發繼1C後的極紫外光（EUV）製程，為更先進的製程預做準備。

法人推出南亞科受惠於DRAM價格調漲及業外轉投資助攻，6月單月有機會轉盈，第3季更受惠位元數提升和1B產品比重拉高，單季轉盈，進入下一波景氣回升期。

AI DRAM 南亞科

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