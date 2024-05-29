酷澎加碼投資台灣 法人估富邦媒、網家將迎戰

韓媒傳出，南韓電商巨擘酷澎（Coupang）在台灣設立首家位於海外的配送子公司，國內大型法人機構指出，此舉應是提高在國內市場的影響力，而目前將視富邦媒（8454）以及網家（8044）如何因應。

分析師表示，酷澎可能在台灣複製其在韓國營運模式，除持續拓展物流中心外，也自建車隊。酷澎在韓國建立168個物流中心，直接從物流中心出貨，不必經由貨運公司，且目前有70%的韓國人居住在酷澎物流中心10分鐘半徑範圍內。

在韓國下單「火箭速配」、「生鮮速配」商品，只要午夜前送出訂單，商品在隔日早上6點前就會送達，等於睡一覺起來打開門，商品就已經在家門口，需要退貨時線上申請後直接放在家門口，也會有貨運人員來收貨。

另外定價策略以和韓國一樣，藉由「補貼」壓低商品供應價，並建立酷澎物流中心，提供隔日到貨到府的「火箭速配」，消費滿195元即免運費，10天鑑賞期可免費退換貨。也因此，本土電商龍頭 Momo、PChome、蝦皮紛紛開始反制，積極增加補貼、跟上酷澎的價格，此外也應做出「差別化」，以本土電商的優勢持續吸引消費者。

分析師指出，酷澎積極經營台灣市場勢必將影響台灣 B2C 平台，包括富邦媒、網家等，其第1季財報以及近期營收成長即開始反應此一壓，第1季營收增速遜於整體電商平均7.8%的增速，顯示市占面臨挑戰，另外商品毛利率下滑亦反應此競爭壓力。Momo 及 PChome 免運門檻顯著高於酷澎，在競爭壓力下，B2C 平台營運持續面臨挑戰。