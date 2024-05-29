元太股東會／通過配發4.5元現金股利 未來兼顧穩健獲利和永續發展目標

電子紙大廠元太（8069）29日舉行股東常會，順利通過各項議案，包括配發4.5元現金股利的盈餘分配案。元太表示，面對2024 年國際政經仍不穩定，經營團隊致力於細緻掌握市場變化，以謹慎穩健腳步為公司持續成長而努力。將在業務、技術研發和營運管理方面應對挑戰並把握機會。

元太董事長李政昊在「致股東報告書中」針對業務發展分兩大項說明，消費性電子產品：全彩電子紙已進入量產階段，2024 年全球將有多家品牌客戶推出採用彩色技術的電子書閱讀器與電子紙筆記本，同時亦將有較大尺寸的電子書閱讀器及電子筆記本產品問市，帶動電子紙產品換機潮來臨。

物聯網應用：電子紙貨架標籤（ESL）的色彩技術轉換完成，除了原有歐洲市場將持續成長之外，美系連鎖超市亦已展開全面安裝導入。電子紙看板將朝更大尺寸、適用於室內或戶外場域發展，符合環保需求的超低碳彩色電子紙看板受到矚目，市場成長動能持續推升。應用於智慧醫療、智慧物流、智慧工廠等領域需求持續開拓，並醞釀新的成長動能。

在技術研發方面，李政昊表示，元太致力於電子紙領域的研發，包括電子紙薄膜、彩色、軟性及模組。同時專注於無線供電技術、電子紙時序控制晶片、產品參考設計開發等核心領域。並積極發展環境友善的低耗能電子紙技術，不斷改進減疊構、減少材料和低耗能相關技術，以實現減碳、節能、循環和創新，為產品打造更低碳足跡。