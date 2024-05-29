南亞科股東會／董座吳嘉昭：今年 DRAM 出貨呈現成長態勢

DRAM 大廠南亞科（2408）29日舉行股東常會，董事長吳嘉昭在致詞時表示，在消費性電子產品如電視、機上盒等，因為運動賽事加持而成長，網通也受惠 WiFi7問世，增強成長動能，工控及車用需求相對健康，預期今年DRAM出貨從伺服器、手機與筆電等終端應用市場，都將呈現成長的態勢。

吳嘉昭指出，回顧先前，DRAM 市場因全球經濟景氣循環、地緣政治、中美貿易衝突等影響，短期間成長受阻，可是 DRAM 是人類進入智慧世代，使所有電子產品智慧化的關鍵零組件，隨著5G及AI的發展，將持續帶動 DRAM 的增長。

吳嘉昭進一步說，在伺服器方面，在雲端服務業者正大量投資AI伺服器，可以觀察到其他企業客戶端增加通用型伺服器採購，帶動整體伺服器出貨可望顯著成長，同步帶動較高毛利的高容量 DDR5模組出貨攀升。

另外，在手機導入AI功能，會使得 DRAM 搭載量增加，因此，整體手機出貨台數及 DRAM 搭載量都將比去年成長。PC部分，出貨台數在經過二年的衰退後，庫存已回到正常，今年可望受惠於軟硬體的升級，推升換機熱潮而恢復成長。

整體來看，吳嘉昭認為今年在終端需求的成長及產品組合改善下，平均銷售價格有機會呈現逐步上漲趨勢，惟市場需求復甦力道仍持續受到地緣政治及地域性經濟影響。南亞科在今年除推展現有各產品線業務外，同步優化現有產品組合，增加低功率產品占比，以改善平均銷售單價。