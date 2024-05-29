神基股東會／推出全球首款支援AI的強固筆電

神基（3005）29日舉行股東會，旗下子公司神基科技（Getac）29日宣布推出全新支援人工智慧（AI）的S510強固型筆記型電腦，以便公共事業、公共安全、製造及汽車等產業的企業，能夠在日常工作中運用邊緣AI（Edge AI）的強大功能。

全新 S510讓專業人員能夠充分利用基於AI應用程式帶來的強大生產力優勢。透過 Intel CoreTM Ultra 5/7處理器整合 Intel AI Boost 與 Intel 顯示晶片，使用者可輕易獲得強大效能，而專用的 Microsoft Copilot 鍵可在需要時快速喚醒AI功能。

S510擁有 MIL-STD-810H 及IP53強固認證，並具有0.9公尺防摔及防震功能，可讓使用者放心地作業。S510配有亮度可達1,000尼特的15.6吋螢幕，其採用Getac陽光下可讀技術，可在各種光線條件下展現絕佳多功能性。此外，本裝置亦提供強大的連網選項，包括標配的 WiFi 6E 與藍牙5.3，以及可選配的4G-LTE 和5G Sub-6功能，以確保使用者時刻保持連線。

儘管具有大螢幕與強固的機身設計，S510的重量僅有2.35公斤，便於攜帶，其熱插拔電池功能更可支援全天候作業。S510的部分機殼是以消費後回收材料所製成，其永續設計亦實現 Getac 對環境責任的承諾。

S510可根據個別的使用者需求提供彈性配置，配置選項包含可更快傳輸資料的兩組 ThunderboltTM 4 連接埠、高達64GB DDR5（標配 8GB）及高達2TB 的 PCIe NVMe SSD 儲存空間（標配256GB）。其他選配項目包括雷射條碼讀取器、DVD super-multi 光碟機、第二儲存裝置及 NVIDIA GPU。

S510的強大規格與強固認證使其成為運行各種 AI 應用程式的理想硬體平台。例如，公共安全專業人員在進行訪談與取得證人證詞時，可大幅減少環境背景噪音，進而提高記錄清晰度。汽車維修專業人員可以透過即時演算法，加速診斷流程。製造業廠商可持續採用智慧與自動化流程，並強化其供應鏈。而公共事業專業人員可使用AI應用程式，快速分析現場資料並找出關鍵基礎設施問題，以免造成代價高昂的意外停機。

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示：「AI PC代表著新一世代的個人電腦，具有分佈在 CPU、GPU 和NPU 的專用AI加速功能。Intel Core Ultra 驅動的PC在這個領域中引領潮流，它們在PC上提供了節能高效的AI加速和本地推論功能。我們很高興看到 Getac 的新款 S510將這些特色帶到了強固型的平台上，並增加了AI PC在市場上搭載 Intel Core Ultra 的多樣性。 」

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac 專注於隨時準備好讓垂直產業客戶能採用最新科技，應用於未來關鍵任務。我們期許在這波浪潮，引領強固業界推出解決方案。新款 S510筆電將與時俱進的效能及強固耐用的可靠性，整合在一套輕巧的系統中，讓使用者能夠滿懷信心地執行AI創新技術。」