台積總裁魏哲家訪ASML 引發聯想…外界猜測可能改變心意

台積電（2330）先前一再表示，艾司摩爾（ASML）的高數值孔徑極紫外光機台（High-NA EUV），太過昂貴，2026年前使用沒有太大的經濟效益，但日前台積電總裁魏哲家密訪ASML總部，讓外界不禁猜測，台積電是否改變心意。

綜合科技媒體wccftech和韓媒BusinessKorea報導，消息人士指出，魏哲家缺席23日登場的台積電2024年技術論壇台灣場，於26日造訪了ASML荷蘭總部，以及工業雷射公司創浦（TRUMPF）的德國總部。

金融分析師奈斯泰德（Dan Nystedt） 28日在X平台發文寫道，台積電似乎加入了追逐下一世代EUV設備之戰，即High-NA EUV機台，理由是魏哲家訪問ASML與雷射供應商創浦，而非參與在台灣舉行的技術論壇。業界推斷，魏哲家的到訪，顯示台積電想買High-NA EUV，此種設備對2奈米以下製程極為關鍵。ASML去年底已出貨首台High-NA EUV給英特爾。

分析指出，台積電管理層似乎決定拜訪ASML，確保全球半導體的主導地位。

台積電原本打算2026年下半量產1.6奈米製程後，再導入High-NA EUV。High-NA EUV 設備報價高達3.8億美元，約新台幣123億元，較EUV高出逾一倍。

台積電的競爭對手英特爾和三星電子，都已有所行動。英特爾想藉著High-NA EUV，達到難以超越的領先優勢。最先出貨的幾台High-NA EUV，都送往英特爾的晶圓代工部門。英特爾想先在1.8奈米試用此種設備，之後正式導入於1.4奈米製程。

三星集團會長李在鎔則已在4月親訪ASML關鍵伙伴蔡司的德國總部，拜會ASML執行長傅凱與蔡司執行長蘭普雷希特，以強化三方的半導體聯盟。