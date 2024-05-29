AI教父黃仁勳忙裡偷閒 到處吃美食

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是身價上兆元的「AI教父」，在公務之餘，他也熱愛觀光美食，每每讓民眾捕捉「野生黃仁勳」。此次台灣行還未有公開活動，黃仁勳忙裡偷閒，也在台北到處品嚐各式美食。

黃仁勳26日晚間抵達台北，當晚就直奔位於小巨蛋旁巷弄內、他最愛的川菜餐廳「花娘小館」，他曾稱讚「蒼蠅頭」這道菜很好吃，但名字好可怕。而他隔天（27日）也被目擊帶著妻子現身松山區知名的「犂園湯包館」用餐，品嘗湯包、大餅捲牛肉、山東燒雞、蘿蔔絲酥餅等餐點。

黃仁勳昨（28）日於中午再次帶著家人出沒中山區四平陽光商圈，除了造訪名店富霸王豬腳，還走進譽展蜜餞行大肆採買，並引來大批民眾圍觀。正式公務行程還未登場，黃仁勳的私人行程已先成鎂光燈焦點。

除了大啖美食，黃仁勳這次訪台，還被發現常光臨「Manorsalon 」理髮店。其實近七年間，只要黃仁勳訪台，常會來此修剪頭髮。

另外，黃仁勳先前來台也常去逛夜市，他曾被目擊出沒饒河街夜市、通化夜市與寧夏夜市等地。