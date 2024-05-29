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私人行程大公開 輝達執行長黃仁勳證實跟張忠謀餐敘

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北報導
輝達執行長黃仁勳 （路透）
輝達執行長黃仁勳 （路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日抵台之後，昨（28）日接受媒體訪問時證實，他已與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦餐敘。他第一個正式公開行程是6月2日在台大演講，但私人行程備受外界矚目，再度颳起一陣「AI教父」旋風。

黃仁勳此次台灣行除了上述主題演講，也將於6月4日舉行全球媒體問答。另外，外傳他也將設宴款待合作夥伴、造訪供應鏈廠商，並到多家夥伴的台北國際電腦展攤位站台。

輝達與台積電合作多年，讓外界津津樂道還有張忠謀與黃仁勳的忘年之交。

張忠謀先前於公開活動不時提到黃仁勳的名字，近期張忠謀更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳的評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。

業界人士透露，黃仁勳本來就常在台北出沒，而且常去張忠謀家拜訪串門子，最愛吃麻婆豆腐、炒牛肉等家常菜，且由張忠謀夫人張淑芬親自下廚。

黃仁勳前一次來台，是今年初參加輝達台灣分公司尾牙，當時他就與張忠謀夫婦碰面。另外，去年11月，張忠謀獲頒李國鼎科技發展基金會第一屆「李國鼎獎」，黃仁勳與夫人Lori Huang也特地訪台到場祝賀。而去年10月黃仁勳來台參加鴻海科技日活動，同樣也不忘與張忠謀夫婦共進晚餐。

張忠謀和黃仁勳的接觸，最早可回溯到輝達創立後的第三年（1995年），當時32歲的黃仁勳曾寫信給張忠謀，詢問台積電能否幫忙輝達代工生產晶片，當時輝達還是名不見經傳的公司，但沒想到張忠謀收到信後就直接打電話到輝達公司。


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