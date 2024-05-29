台南女兒…超微執行長蘇姿丰 牽緊台鏈的手
超微（AMD）執行長蘇姿丰具有台裔背景，並與台南頗有淵源，是「台南女兒」。外界關注，超微積極擴展AI版圖同時，將規劃如何持續投資台灣，深化與台灣供應鏈的合作關係。
蘇姿丰在台南出生，幼年即隨家人赴美，她的父親蘇春槐於2021年4月接下紐約臺灣會館理事長職務。蘇姿丰去年7月時訪台，行程之一是接受陽明交通大學頒授其名譽博士學位，她在致詞時，就先以中文向大家問好，並提到她生在台灣，長在美國，因此每次回來台灣，都有回家的感覺。她在同一趟旅程中，也與台灣供應鏈夥伴、客戶及員工會面。
蘇姿丰指出，對於半導體公司來說，台灣的生態系統很重要，對超微當然也是。超微與台灣供應鏈都有長期合作關係，例如台積電（2330）是其晶圓代工製造合作夥伴，以及後段、基板部分都有合作夥伴，她感謝這些夥伴對超微的支持，同時還有ODM合作夥伴協助，幫助客戶可快速推出產品上市，在台灣也有很多非常好的客戶。
蘇姿丰曾盛讚台灣半導體產業很令人驚艷，有許多人才、資源、很強的文化和精神。台灣的半導體進展很快也很有效率，是讓台灣成為生態系重要一環的關鍵。
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