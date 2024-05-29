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超微研發中心…台南、高雄爭搶 執行長蘇姿丰下周南下

經濟日報／ 記者邱琮皓江睿智吳秉鍇／台北、高雄報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影
超微（AMD）執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影

美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台設研發中心。據了解，台南、高雄皆在積極爭取超微青睞落腳，而超微執行長蘇姿丰下周將訪台南，屆時也將前往南科與沙崙尋覓合適場地。

繼輝達（NVIDIA）後，超微規劃透過申請經濟部大A+計畫補助，來台設置研發中心，消息一出，各地方政府再度摩拳擦掌，希望能爭取超微落腳，特別是南二都競爭激烈。

據了解，高雄、台南近期都曾主動向經濟部探詢超微研發中心計畫，都希望積極爭取。

身為台南女兒的蘇姿丰，6月7日將出席位在台南沙崙的「2024年南方半導體論壇」，該論壇由台南市政府主辦，業界人士認為，蘇姿丰將藉此機會與南市府保持互動，甚至進一步討論研發中心的合作。

據悉，蘇姿丰也將抽空去台南「繞繞」，目的就是想看看研發中心可能設置的地點，在她口袋中的選項包括南科及沙崙。

知情官員表示，樂見超微落腳南部設立研發中心，由於研發中心所需用地不大，只要超微開口，地方政府都會全力配合並滿足。

由於台南為蘇姿丰故鄉，加上南科近年以台積電（2330）3奈米廠為中心，供應鏈相當完整，已是世界級的半導體聚落，相當適合成立研發中心。

另外沙崙智慧綠能科學城近年成為新創重要據點，也被列為選項之一。

儘管超微落腳台南呼聲高，但據了解，高雄市政府也正在積極與超微接觸，希望能了解超微研發中心的用地需求，再來配合盤點。


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