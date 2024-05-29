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台北國際電腦展 貿協：史上最多CEO參與

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX ）將於6月4日起盛大展開，主辦單位外貿協會董事長黃志芳昨（28）日於「展前大解密」說明會指出，今年共有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格等九位科技巨頭來台演講，締造電腦展史上最多CEO參與紀錄。

黃志芳表示，今年電腦展盛況空前，應該是受惠於AI需求大爆發，也因為全球對於AI的需求殷切，讓台灣的電腦展變得更重要，這也是為全球重量級CEO願意來台進行深度演講的關鍵。

本屆台北國際電腦展共邀請超微、高通、英特爾、聯發科（2454）、美超微、恩智浦、台達電（2308）等科技大廠發表主題演講。

AI已經開始塑造未來人類的一切，在AI發展過程中，台灣是最關鍵的國家之一，外貿協會主辦的台北國際電腦展，成為全球最重要、最關鍵的產品發表平台。

黃志芳並宣布，隨著全球AI需求出籠，貿協AI CEO工作坊將於7月啟動，這是快速讓CEO了解AI的訓練班。

AI 超微 電腦展

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