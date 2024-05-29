技嘉水冷技術 業界按讚

技嘉（2376）為台灣最早布局AI伺服器的品牌，轉投資技鋼具備先進水冷技術，曾讓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳大為驚艷，盛讚是「No.1（第一名）」，更是輝達從GPU顯卡、筆電到AI伺服器三大產品線主要合作夥伴，超微、英特爾也是老戰友。

業界分析，技嘉坐擁AI時代必備優勢，因而成為唯一獲輝達、英特爾與超微三大晶片巨頭站台的台灣品牌廠，今年台北國際電腦展（COMPUTEX）還沒開展，就先搶走不少同業的風采，業界更高度期待技嘉與輝達、英特爾、超微後續更多合作帶來的業績成長性。

技嘉在輝達電競顯卡時代，雙方就緊密合作，隨著生成式AI商機爆發，技嘉去年元月分拆原網通事業群、獨立為全資持股子公司技鋼科技，專注於AI與高效運算伺服器，持續以GIGABYTE品牌推動伺服器業務擴展，一展深耕AI伺服器領域的雄心。

技嘉並透過技鋼深入布局最先進的浸沒式冷卻技術，掌握技術優勢。去年電腦展期間，黃仁勳造訪技嘉攤位，盛讚「GIGABYTE No.1」，更一路引爆液冷技術話題到現在仍非常火熱，黃仁勳並參觀各項伺服器產品，還在採用輝達Grace Hopper超級晶片的伺服器上親筆簽名。

除與輝達合作密切外，技嘉在超微與台廠合作搶AI商機中，也拔得頭籌，不僅率先取得超微先前已量產的MI300A晶片合作，在超微最新AI晶片MI300X首批夥伴當中，技嘉也是少數入列的台廠之一，目前手握二款MI300系列伺服器訂單，都將於今年上市，成大贏家。

技嘉今年電腦展展區規模為其有史以來最大，將展示旗下各項AI產品與解決方案，包含主機板、顯示卡等電腦零組件及電競螢幕、電競筆電等消費性電子產品，及搭載輝達B100、B200等GPU伺服器、最新的「地表最強AI晶片」GB200 NVL72機櫃。

技嘉今年首季伺服器營收占比約52.5%，其中AI伺服器占伺服器比重已超過七成。