台北電腦展夢幻秀 技嘉迎半導體三巨頭站台

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日開展，「半導體三巨頭」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、英特爾執行長基辛格、超微（AMD）執行長蘇姿丰都將現身，三人不約而同都會到訪技嘉（2376）。

技嘉是台灣唯一獲得三巨頭全數到訪站台的品牌廠，凸顯三大廠對技嘉的重視。據悉，技嘉將由董座葉培城親自接待三巨頭，預料將釋出技嘉與輝達、英特爾、超微合作的新專案，涵蓋AI伺服器、板卡、AI PC等最火紅的終端產品。

台廠積極對三巨頭招手邀請拜訪之際，「技嘉成為三巨頭唯一全數到訪的台灣品牌廠」的消息傳出後，讓原本就已備受矚目的技嘉更加紅翻天。消息人士透露，三巨頭以基辛格最早到訪，預計6月4日電腦展開展當天上午就會前往技嘉展位，蘇姿丰隨後於當天下午到訪，黃仁勳則於隔天（6月5日）現身。

從此次電腦展展場平面圖來看，技嘉攤位面積冠居南港展覽館一樓展區，更是位於四樓同業攤位的兩倍大，攤位面積也超越多家本土重量級指標性大廠。技嘉員工私下指出，公司為了此次電腦展卯足全力，不僅大手筆租下超大面積的攤位，內部更是如火如荼加班排練，隆重迎接三大巨頭到訪，就怕稍有閃失。

業界人士表示，技嘉在筆電、板卡、AI伺服器等三大領域，坐擁強勁技術能量，與輝達、英特爾、超微合作密切，此次三大咖不約而同來訪，更凸顯對技嘉的重視，後續與晶片廠間也可望有更進一步的專案合作。

技嘉將同時獲得黃仁勳、基辛格、蘇姿丰等三巨頭「加持」，市場關注同屬品牌廠的「台灣雙A」宏碁、華碩是否也有同樣的規格？惟宏碁、華碩對此都相對低調。宏碁表示，重要合作夥伴的活動，宏碁都會到場。華碩方面，據了解，公司高層將參加今年英特爾、超微及高通主題演講。

代工廠是今年三巨頭都會拜訪的對象，先前已陸續傳出三人都將會到訪鴻海、廣達。其中，黃仁勳6月3日將與鴻海董事長劉揚偉開會，討論兩家公司合作與發展細節，並於6月6日現身鴻海攤位，由劉揚偉親自接待。