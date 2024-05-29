泰谷董事新名單 備受關注

泰谷（3339）拚轉型，由公司派與外部股東共同徵求委託書的新董事名單中，有會計師事務所合夥會計師、半導體零組件供應商、創投公司等各背景經歷的人才，引發外界關注。

泰谷新董事名單中，外部股東提名四席董事，其中黃國師是康儲聯合會計師事務所合夥會計師；善宜投資代表人中，黃國杰曾任翔名科技研發副理、李甯潔曾任華陽創投投資經理，彭進興曾任翔名研發副總及台積電製程經理；三席獨董是林瑞興、李佩昌、徐世敏。

泰谷公司派提名兩席董事，李偉民是泰谷行銷中心處長、鼎耕投資代表人賴茂松是敬豐投資董事。

根據泰谷股東常會議事手冊內容，未來發展策略著重利基型產品。2023年主要客戶為全球前十大封裝廠，未來仍將與客戶緊密合作，另將開拓其他中大型封裝廠並合作開發新產品，將銷售模式多元化，提升市占率。

泰谷提出，主要研發計劃有高效能白光元件開發，以及高功效藍、綠光產品及超高亮度四元紅光、黃光、橙光、植物燈，850奈米、940奈米晶粒等產品。