億光退出…泰谷經營權變天 外部人馬取得主導權

LED廠泰谷（3339）經營權將變天。大股東億光（2393）董事長葉寅夫4月初請辭轉投資泰谷董座，近期出清手中泰谷股票，億光相關勢力持有泰谷股權由近三成降至約1.5%，幾乎喪失控制權，泰谷6月19日股東會改選董事，億光勢力將全面退出。

泰谷發言人劉育全表示，有關營運及改選名單詳細說明，股東會才會全部揭露。泰谷並公告，針對董事改選，公司派與外部股東聯合徵求委託書，外部股東勢力將取得主導權，新董事會將由善宜投資與晨富投資為首的新勢力主導。這意味泰谷經營權將變天。

泰谷本次股東會改選九席董事（含三名獨董），公司派提名兩席董事，包括泰谷行銷處長李偉民以自然人身分提名，另一席為鼎耕投資代表人賴茂松。

泰谷董事提名名單

外部股東提名四席董事與三席獨董。四席董事包含康儲聯合會計師事務所合夥會計師黃國師以自然人身分提名，以及善宜投資三席代表人：黃國杰、李甯潔、彭進興；三席獨董提名人為林瑞興、李佩昌、徐世敏。公司派及外部股東合計提滿足額董事九人，由鼎耕投資、晨富投資共同徵求委託書，並已寄發給股東。

葉寅夫請辭泰谷董座後，泰谷股東結構也出現變化，業界研判是此次經營權變天的主因。

公開資訊觀測站資料顯示，億光及內部人關係人合計持股泰谷由3月約5,819張，4月降為零。4月資料顯示，億光相關勢力持有泰谷股票為：昱明投資持有354張，占比0.54%，葉丁豪持股由3月650張，4月降至約642張，持股比約0.99%，檯面上億光相關勢力整體持股比降至約1.5％。

根據去年泰谷公告前十大股東持股比率中，億光相關勢力包含百誼投資持股11.27%、億光9.23%、鑫旺國際投資4.09%、全誼投資2.09%、捷耀投資1.94%、葉丁瑋1.36%，合計約29.98%。

換言之，億光相關勢力持有泰谷股權從近三成降至約1.5%。葉寅夫先前辭泰谷董座消息傳出後，市場即研判相關勢力會出脫泰谷股票。而泰谷也宣布由前財務副總傅慧貞接任新董座，5月13日也重訊說明昱明投資代表人葉丁豪辭任泰谷董事。

泰谷昨（28）日上漲0.3元、收48.2元，為2007年10月以來、16年來新高價。統計4月以來從30元附近起漲，波段漲幅約六成。

泰谷2011年至2020年出現長達十年虧損；雖然2022年又每股淨損0.47元，但去年再度翻正，每股純益0.34元。