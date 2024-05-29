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瑞儀雙引擎進化元年 邁向新局

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

瑞儀（6176）創辦人王本然創業以來一直擔任董事長暨總執行長，2023初因跌傷腦部後，將在美國的獨子王昱超召回，展開二代接班布局。王昱超去年先接下總經理，再於今年董事改選後擔任董座。市場預料，面對OLED及MicroLED的挑戰，王昱超接班後開啟的雙引擎進化元年，可望帶領瑞儀邁向新局。

瑞儀成立於1995年7月，是國內第一家專業從事背光模組研發與製造的廠商。2011年因打入蘋果平板電腦背光模組供應鏈，推升股價站上百元，2012年6月一度攀上150元高點，躍居為背光模組類股股王；2024年5月更站上209元的新高。

先前瑞儀砸重資加入蘋果智慧型手機背光模組供應鏈，2015年市場傳出蘋果新iPhone將採用不需背光模組的AMOLED面板，瑞儀股價應聲重挫。經過幾年沉潛轉型，自2018年起連續六年再度重回每年賺逾一個股本的榮景。

王昱超接棒後的首項戰功，就是去年8月以1,450萬歐元（約新台幣4.8億元）完全收購芬蘭Nanocomp Oy Ltd。瑞儀藉此收購案，整合Nanocomp的奈米及微米光子學工藝，強化原已具世界領先地位的導光產品製造技術，同時有助進軍電子紙、車載與AR／VR市場。這也讓瑞儀可以為標準顯示器市場（平板電腦、筆板和顯示器）、利基市場和多元化市場的客戶提供一站式服務。

瑞儀董事會去年9月決議投資約20億元，在高雄建置先進技術研發中心，以供未來發展所需，為瑞儀中長發展的技術開發和設備做好準備。

平板電腦 瑞儀 背光模組

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