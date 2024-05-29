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瑞儀二代接班翻新篇章 創辦人王本然轉為榮譽董座

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
瑞儀新任董座王昱超。記者李珣瑛／攝影
瑞儀新任董座王昱超。記者李珣瑛／攝影

背光模組大廠瑞儀光電（6176）昨（28）日召開股東會，並改選董事，會後召開臨時董事會，推選總經理王昱超兼任董事長，創辦人王本然為榮譽董事長，完成二代接班的布局。

王本然創辦瑞儀，並擔任董事長暨執行長達29年。昨天股東會順利通過各項議案，包括承認盈分配案，配發10元現金股利等。

王昱超去年接任瑞儀總經理，是王本然的獨子。王昱超是美國加利福尼亞大學戴維斯分校工商管理碩士，曾在亞馬遜網路服務公司（AWS）擔任資深技術專案經理。2023年返台加入瑞儀擔任總經理。

瑞儀二代接班與營運策略
瑞儀二代接班與營運策略

王昱超上任後積極推動瑞儀國際化布局，完成對芬蘭光學公司Nanocomp併購作業，奠定瑞儀「雙引擎進化（Dual Engine Evolution）元年」的基礎。王昱超日前在法說會中宣布，瑞儀將同時透過「自主強化」與「外部投資與併購」兩大引擎強化設計、模具、與製程等核心能力，2024年將是瑞儀「雙引擎進化」元年。

王昱超今年37歲，他希望為瑞儀注入新的活力和方向，帶領瑞儀在全球光電市場上再創佳績，持續發光發熱。王昱超昱示，面對市場變化，瑞儀展開新的營運布局，並將產能配置於高競爭力、高毛利的產品項目，以維持未來穩定成長動能。

瑞儀創立以來，一直以「獲利最大化」為最高原則。自2018年以來，締造連續六年優異的營運佳績，每年都賺進一個股本。

瑞儀指出，將持續推出高光學效率、低功耗的背光模組，以滿足高計算力消費性電子產品的需求。在Nanocomp技術的支援下，公司將啟動roll-to-roll壓印之前光與背光板的量產。此外，瑞儀還將不斷精進車用顯示器的Full Array Local Dimming技術。

瑞儀2023年全年每股純益達11.35元。2024年第1季財報每股純益4.18元，淡季表現優異。2023年度盈餘每股配發10元現金股利，連續兩年配息10元，配息率約88.1%，再創歷史新高紀錄。


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