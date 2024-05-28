COMPUTEX開展9大科技巨頭來台演講 締造最多CEO參與紀錄
外貿協會主辦的COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，將於6月4日至6月7盛大展開，28日董事長黃志芳舉行「COMPUTEX展前大解密」分享，今年共有來自輝達、超微和英特爾等9位科技巨頭來台演講，締造COMPUTEX開展以來最多CEO參與紀錄。
黃志芳表示，外貿協會主辦的COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，今年跟乖乖及plain-me一起推出電腦展的周邊聯名商品。
黃志芳也宣布，隨著全球AI需求出籠，貿協AI CEO工作坊將於7月啟動，這是快速讓CEO了解AI的訓練班，課程內容包括戰略與領導、創新與競爭，技術與實踐，協助企業提升人力和經濟力，目前還沒有開班，報名就已經額滿，每期人數約36人，目前後補名單相當多，未來還會推出進階班。
今年電腦展的盛況空前，應該是受惠於去年AI人工智慧需求大爆發，也因為全球對於AI的需求殷切，讓台灣的電腦展變的更重要，這也是國際重要的CEO願意來台進行深度演講的的重要原因。
AI已經開始塑造未來人類的一切，在AI發展過程當中台灣是最關鍵的國家之一，外貿協會主辦的COMPUTEX展，也成為全球最重要、最關鍵的產品發表平台；「COMPUTEX展前大解密」，介紹今年展覽主題亮點、AI趨勢以及台灣供應鏈生態系發展。
萬眾矚目的COMPUTEX展，共邀請超微（AMD）、高通(Qualcomm Incorporated)、英特爾(Intel)、聯發科技(MediaTek)、美超微(Supermicro)、恩智浦(NXP Semiconductors)、台達(Delta)等科技大廠發表主題演講，COMPUTEX全球記者會暨 AMD 開幕主題演講由蘇姿丰博士揭開序幕，接下來的主題演講分別由高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾CEO Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、美超微總裁暨執行長梁見後、恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger、及台達研究院院長闕志克博士擔任主講人。
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