COMPUTEX開展9大科技巨頭來台演講 締造最多CEO參與紀錄

外貿協會主辦的COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，將於6月4日至6月7盛大展開，28日董事長黃志芳舉行「COMPUTEX展前大解密」分享，今年共有來自輝達、超微和英特爾等9位科技巨頭來台演講，締造COMPUTEX開展以來最多CEO參與紀錄。

黃志芳表示，外貿協會主辦的COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，今年跟乖乖及plain-me一起推出電腦展的周邊聯名商品。

黃志芳也宣布，隨著全球AI需求出籠，貿協AI CEO工作坊將於7月啟動，這是快速讓CEO了解AI的訓練班，課程內容包括戰略與領導、創新與競爭，技術與實踐，協助企業提升人力和經濟力，目前還沒有開班，報名就已經額滿，每期人數約36人，目前後補名單相當多，未來還會推出進階班。

今年電腦展的盛況空前，應該是受惠於去年AI人工智慧需求大爆發，也因為全球對於AI的需求殷切，讓台灣的電腦展變的更重要，這也是國際重要的CEO願意來台進行深度演講的的重要原因。

AI已經開始塑造未來人類的一切，在AI發展過程當中台灣是最關鍵的國家之一，外貿協會主辦的COMPUTEX展，也成為全球最重要、最關鍵的產品發表平台；「COMPUTEX展前大解密」，介紹今年展覽主題亮點、AI趨勢以及台灣供應鏈生態系發展。