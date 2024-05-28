生豐資本：公開收購東典光電未能完成

生豐資本公司今天宣布，與世豐一號資本、鑫祺多媒體及寶崴光學4家公司收購上櫃光通訊薄膜濾光片公司東典光電，於5月27日收購屆滿日止，未能完成公開收購案。

生豐資本公司負責人孫正強透過新聞稿表示，該收購案原預期與東典光電雙方在既有網路通訊產業業務資源整合下，合作開發新客戶拓展海外市場，並藉由公開收購人的資源來提升東典研發技術，以延伸至相關應用領域，並朝半導體領域發展，將可提升市場競爭力及營運規模版圖，以提升東典營運獲利及股東權益。

孫正強表示，東典光電大股東東南實業與公開收購人生豐資本等4公司簽約代表人，原於3月26日共同簽署「公開收購暨應賣備忘錄」，以每股30元承諾參與本次公開收購應賣，但東南公司截至公開收購日期間屆滿日5月27日，仍未依備忘錄約定履行契約義務，並參與本次公開收購應賣作業，已違反雙方約定，公開收購人深表遺憾，將持續尋求可能的解決方式，並請求東南公司能履行義務。

對於生豐資本的說法，東典公司大股東東南實業（東鹼）尚未回應，但東典公司表示，大股東東南實業與生豐資本公司達成公開收購協議消息曝光後，股價上漲，也影響公開收購進行；主因東南實業是上市公司，售股有一定的規定，使公開收購案的難度增加。

東典公司說，生產的通訊被動元件使用薄膜濾光片市場原本相當看好，這也是東南實業投資東典的原因，但美中貿易戰發生後，5G基地台市占率高的華為遭美國制裁，使得濾光片生意遭受波及。

法人表示，東南實業是上市公司，若大量出脫持有上櫃公司東典股票，恐有在濾光片市場受貿易戰波及之際退出經營權，應該謹慎進行，所以採取透明的公開收購方式出脫持股，賣給公開收購人；但消息曝光後東典股價明顯上漲，出現東南是否仍願意低價大量出脫持股的疑慮。