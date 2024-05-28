傳輝達在台設第2座研發中心 經部：目前沒聽說
媒體報導輝達（NVIDIA）將在高雄設立第2座研發中心，經濟部官員今天表示，目前沒有聽說輝達規劃在台灣設立第2座研發中心。
輝達2021年通過申請經濟部的領航企業研發深耕計畫，總經費約新台幣243億元，獲得補助67億元、輝達自籌176億元，將在台灣成立首座AI研發中心。
媒體今天報導，輝達第2座研發中心將落腳高雄軟體園區。對此經濟部官員表示，目前並無聽聞輝達規劃在台設立另一座研發中心的計畫。
經濟部官員進一步說明，輝達在台灣首座研發中心落腳台北，研發中心所需的機房則安排在高雄。
輝達近期也宣布AI超級電腦「Taipei-1」完成建置，並開放部分高速運算資源，免費提供國內研發使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言