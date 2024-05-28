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傳輝達在台設第2座研發中心 經部：目前沒聽說

中央社／ 台北28日電
媒體報導輝達（NVIDIA）將在高雄設立第2座研發中心，經濟部官員今天表示，目前沒有聽說輝達規劃在台灣設立第2座研發中心。美聯社
媒體報導輝達（NVIDIA）將在高雄設立第2座研發中心，經濟部官員今天表示，目前沒有聽說輝達規劃在台灣設立第2座研發中心。美聯社

媒體報導輝達（NVIDIA）將在高雄設立第2座研發中心，經濟部官員今天表示，目前沒有聽說輝達規劃在台灣設立第2座研發中心。

輝達2021年通過申請經濟部的領航企業研發深耕計畫，總經費約新台幣243億元，獲得補助67億元、輝達自籌176億元，將在台灣成立首座AI研發中心。

媒體今天報導，輝達第2座研發中心將落腳高雄軟體園區。對此經濟部官員表示，目前並無聽聞輝達規劃在台設立另一座研發中心的計畫。

經濟部官員進一步說明，輝達在台灣首座研發中心落腳台北，研發中心所需的機房則安排在高雄。

輝達近期也宣布AI超級電腦「Taipei-1」完成建置，並開放部分高速運算資源，免費提供國內研發使用。

新台幣 經濟部 輝達

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