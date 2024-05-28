廣穎電通重磅新品COMPUTEX 齊發

全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通今（28）日宣布將以XPOWER Storm DDR5 RGB、MX10外接式固態硬碟、StudioPro CFexpress Type B記憶卡及US85 PCIe Gen 5.0固態硬碟重磅回歸COMPUTEX 2024，四款新品將於6月4日至7日在台北南港展覽館1館廣穎攤位J0617a首度亮相。

首先重磅級新品是專為追求極致效能及RGB視覺體驗的電競玩家所打造，XPOWER Storm DDR5 RGB擁有高達8000MT/s[1]巔峰速度，CL38低延遲配置確保遊戲中動作流暢度及響應程度，運作電壓僅1.45V，節能省電的同時也不影響遊戲效能表現。XPOWER Storm DDR5 RGB外觀採用獨特的流線型鰭片設計，背鰭配備七彩RGB導光柱，為超頻玩家帶來炫爛無比的視覺體驗。除了8000MT/s的規格，廣穎也推出6000、6400、6800、7200及7600頻率的記憶體模組，提供16GB及32GB容量選擇，滿足超頻玩家的各種需求。

其次是MX10外接式固態硬碟支援iPhone MagSafe，具備 1公斤以上的超強磁吸力，不需攜帶配件即可將固態硬碟貼合於手機上，此外，配備高達1000 MB/s[1]的傳輸速度，為手機容量即時擴充提供了無與倫比的便利性，同時解放iPhone 15 Pro/Pro Max ProRes 4K60幀錄影功能。MX10還通過軍規級MIL-STD-810H 516.8防摔測試，並具備IP54防水/防塵功能，在戶外拍攝時也能擁有可靠堅固的儲存支援。

此外，StudioPro CFexpress Type B卡具備高達1800MB/s和1650MB/s的讀寫速度[1]，持續寫入性能獲得VGP400認證，支援4K/8K影片錄製和連拍攝影，符合高幀率影片錄製對穩定性能的需求。此外，StudioPro相容於USB 3.2 Gen 2，提供高達1.6TB的大容量，專業影像創作者可以輕鬆將重要素材及作品進行備份。

搭載現今最快速的PCIe Gen 5x4傳輸介面，US85提供高達每秒12000MB和10000MB的超高讀寫效能。其DRAM-less設計及高達2TB的容量選擇，可以輕鬆相容於桌機及筆記型電腦，讓內容創作者及遊戲玩家可以盡情儲存高解析度的多媒體檔案及遊戲。

此次在COMPUTEX亮相的四款新品不僅展現了廣穎在提供創新儲存解決方案的企圖心，也充分詮釋「Storage Beyond Limits」的主題理念，針對電競、數位影像、AI運算等應用場景，在廣穎攤位也將有一系列的動態展示，讓來賓有機會親自體驗新品。